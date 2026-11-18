Verkehrsbehinderungen enden Diese lästigen Baustellen im Hunsrück verschwinden bald Martin Boldt 18.11.2026, 06:00 Uhr

i Die Straßensanierung der B50 im Bereich des Flughafen Hahn soll Ende November zum Abschluss kommen. Sebastian Schmitt

Gleich mehrere große Straßenbauprojekte sorgen derzeit für Verkehrseinschränkungen im Rhein-Hunsrück-Kreis. Doch es gibt Licht am Ende des Tunnels: Hier heißt es schon bald wieder „Freie Fahrt“.

Hunsrücker, die derzeit mit dem Auto im Kreis unterwegs sind, müssen an vielen Stellen Geduld mitbringen. Zahlreiche Baustellen sorgen für Sperrungen und teils erhebliche Umleitungen. Landrat Volker Boch brachte es in der jüngsten Kreisausschusssitzung auf den Punkt: „Die zahlreichen Baumaßnahmen auf Kreis-, Landes- und Bundesstraßenebene, sind eine erhebliche Belastung für die Bürger.







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