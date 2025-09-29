Drei Damen für die Krone Diese Frauen wollen Weinkönigin am Mittelrhein werden 29.09.2025, 14:16 Uhr

i Diese drei Damen wollen 55. Mittelrhein-Weinkönigin werden (von links): Janina Mehr, Jill Rüttgen und Anna Weinand. Stefan Jedele

Das Amtsjahr von Mittelrhein-Weinkönig Felix Grün neigt sich dem Ende entgegen. Am 7. November ist die Wahl der Mittelrhein-Weinhoheit für das Jahr 2025/2026. Ins Rennen gehen drei ganz unterschiedliche junge Frauen.

Wer wird 55. Mittelrhein-Weinhoheit und damit die Nachfolgerin von Felix Grün, dem amtierenden Mittelrhein-Weinkönig? Für die Wahl Anfang November sind fristgerecht drei vielversprechende Bewerbungen eingegangen, wie der Verein Mittelrhein Wein in einer Pressemitteilung erklärt.







Artikel teilen

Artikel teilen