Das Amtsjahr von Mittelrhein-Weinkönig Felix Grün neigt sich dem Ende entgegen. Am 7. November ist die Wahl der Mittelrhein-Weinhoheit für das Jahr 2025/2026. Ins Rennen gehen drei ganz unterschiedliche junge Frauen.
Lesezeit 2 Minuten
Wer wird 55. Mittelrhein-Weinhoheit und damit die Nachfolgerin von Felix Grün, dem amtierenden Mittelrhein-Weinkönig? Für die Wahl Anfang November sind fristgerecht drei vielversprechende Bewerbungen eingegangen, wie der Verein Mittelrhein Wein in einer Pressemitteilung erklärt.