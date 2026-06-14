Schon drei Projekte umgesetzt Diese Firma will Hängeseilbrücke in Boppard bauen Lara Kempf 14.06.2026, 16:00 Uhr

i Die "Blackforestline" in Todtnau ist eine der drei Hängeseilbrücken, die ein Tochterunternehmen von Eberhardt Bewehrungsbau bereits realisiert hat. So ähnlich könnte auch die Brücke in Boppard aussehen. Michael Corona

In atemberaubender Höhe die Aussicht genießen und das Ewigbachtal überblicken. Das könnte in Boppard vielleicht bald Realität werden – und zwar in Form einer Hängeseilbrücke. Doch welches Unternehmen traut sich den Bau der schwebenden Attraktion zu?

Mörsdorf hat sie bereits, in Boppard könnte sie in den nächsten Jahren kommen: Die Rede ist von einer Hängeseilbrücke. Noch ist das Vorhaben nicht genehmigt, doch mit „Eberhardt Bewehrungsbau“ steht bereits ein Betreiber und Bauherr bereit. Seit wann sich die Firma mit Hängebrücken beschäftigt und wo sie schon welche verwirklicht hat.







Artikel teilen

Artikel teilen