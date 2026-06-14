In atemberaubender Höhe die Aussicht genießen und das Ewigbachtal überblicken. Das könnte in Boppard vielleicht bald Realität werden – und zwar in Form einer Hängeseilbrücke. Doch welches Unternehmen traut sich den Bau der schwebenden Attraktion zu?
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Mörsdorf hat sie bereits, in Boppard könnte sie in den nächsten Jahren kommen: Die Rede ist von einer Hängeseilbrücke. Noch ist das Vorhaben nicht genehmigt, doch mit „Eberhardt Bewehrungsbau“ steht bereits ein Betreiber und Bauherr bereit. Seit wann sich die Firma mit Hängebrücken beschäftigt und wo sie schon welche verwirklicht hat.