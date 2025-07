Seit Donnerstag arbeiten die Mitglieder und Helfer der Lottgesellschaft am Aufbau für das Lott-Festival bei Raversbeuren, das von Freitag, 1. August, bis Sonntag, 3. August, stattfindet. Auf drei Bühnen bekommen die Besucher in diesem Jahr wieder ein vielfältiges Musikprogramm geboten. Seit Jahren überzeugt die Lott mit einem hochwertigen und bunten Musikprogramm, das ohne „Headliner“ auskommt und bei dem dennoch für jeden Besucher vieles dabei ist. In diesem Jahr spielen 28 Bands auf der Lott – hinzu kommen die Künstler auf der Open Stage der Waldbühne und das Lott-Special, bei dem traditionell lokale Künstler gemeinsam zum Abschluss am Sonntag aufspielen.

Verantwortlich für das Musikprogramm ist der Musikausschuss. Das Gremium vollzieht aktuell einen Generationenwechsel, berichtet Geia Cartellieri. Nach vielen sehr engagierten und aktiven Jahren zieht sie sich „ein bisschen zurück“, wie sie sagt. „Die jungen Leute sind sehr engagiert und fähig und sie bringen viel frischen Wind in die gesamte Lottgesellschaft“, sagt sie. Unter ihnen ist Asya Weißgerber. Die 31-Jährige besucht seit 20 Jahren die Lott, wie sie berichtet, ihr Vater sei „schon immer“ bei der Lottgesellschaft engagiert. „Während Corona kam bei mir der Wunsch auf, mich mehr für den Verein einzubringen“, sagt sie. Bei der Lott 2022 habe sie dann erstmals Aufgaben in der Betreuung der Bands am Lottwochenende übernommen – wobei sie schon als Kind backstage dabei war und etwa Brote für die Künstler geschmiert habe, wie sie berichtet.

Nach dem Festival 2022 habe sie dann begonnen, im Musikausschuss mitzuarbeiten, das Programm 2025 ist nun also das dritte für sie. „Das Tolle ist, dass man die Musik, die man das ganze Jahr über entdeckt, einbringen kann“, sagt Weißgerber. Sie bringt zudem Expertise aus ihrem Job mit. Nach ihrem Studium der Musikwissenschaft arbeitet sie im Konzertmanagement für ein Klassik-Musikfestival. Bandvorschläge kommen zwar von einem größeren Kreis, im Kern sei es dann aber eine Gruppe von fünf bis acht Leuten, die das Programm aktiv gestalten und die Bands buchen.

„So ist uns wieder eine gute Mischung gelungen, die den Lott-Spirit in sich trägt“, sagt sie. Lottbesucher wissen, was sie damit meint. „Das ist ein ganz entspanntes Gefühl, dass die Bands zum einen mit sich bringen, das aber auch durch die familiäre Atmosphäre entsteht“, erklärt sie es etwas näher. Diese Wohlfühlumgebung in Kombination mit ihrer Spielfreude strahlen die Musiker dann auch auf der Bühne aus. „Und das trägt das Publikum dann wieder mit“, sagt Weißgerber. Auch wenn die Bands nicht vielen Besuchern unbedingt bekannt sind, verlassen sich doch viele darauf, dass die Lottgesellschaft schon ein Programm zusammenstellt, das zum Festival passt.

i Brass Riot spielen zum Abschluss am Freitagabend auf der Hauptbühne ihre Mischung aus Brass, Punk, Jazz und Techno. Leona Ohsiek

„Dieses Lott-Gefühl spiegelt sich weiterhin in der Musikauswahl wider, aber es ist schon spürbar, dass sich mit dem Generationenwechsel auch die Musik etwas verändert. Aber Musik verändert sich ohnehin ständig“, sagt sie. So habe man in den vergangenen Jahren das Angebot erweitert, etwa auf der Waldbühne auch elektronische Musik etabliert. Wobei hier wie durch die Bank die Genregrenzen verschwimmen. Viele der Bands lassen sich nicht klar einer Musikrichtung zuordnen. So vermischen etwa Brass Riot, die am Freitag den Abschluss auf der Hauptbühne machen, tanzbare Brass-Musik mit Punk-Elementen, oder Maz Univerze Hip-Hop mit Metal, so Weißgerber.

Hörproben auf der Lott-Internetseite oder auf Spotify

Andererseits gebe es im Programm viele Beispiele dafür, dass Künstler auch weit außerhalb ihrer eigentlichen Genre-Zielgruppe Zuhörer für sich begeistern können, etwa weil sie sich mit den politischen Aussagen identifizieren können. „Kafvka am Freitag ist eine Punkband, wie es punkiger gar nicht geht. Sie positionieren sich klar gegen rechts, wurden zuletzt auch viel auf Demos gespielt. Das spricht viele Menschen an und steht auch für die Lott, sich politisch zu positionieren, ohne den Dialog auszuschließen“, sagt Weißgerber. Diversität habe bei der Lott schon immer eine Rolle gespielt, aber die jüngere Generation fordere noch lautstärker ein, mehr Frauen und BPoC (Black and People of Color) auf die Bühne zu bringen. Auch diesem Anspruch werde das Programm 2025 gerecht.

Letztlich kommt die Lottgesellschaft auch beim Musikprogramm Anregungen vom Festivaldialog aus dem vergangenen Jahr nach. So wird das Zirkuszelt in diesem Jahr mehr für Mitmachaktionen als für Konzerte genutzt, was zuletzt mancher Besucher als ein Überangebot wahrgenommen hatte. Dagegen gibt es auch am Samstagnachmittag ein drittes Angebot auf der kleinen Hangbühne.

Auf der Internetseite gibt es Links zu Hörproben der einzelnen Bands, auf der Streaming-Plattform Spotify hat die Lottgesellschaft eine Playlist zur Lott 2025 erstellt.

So beschreibt die Lottgesellschaft das Musikprogramm in einer Pressemitteilung:

Am Freitag wird das Programm musikalisch von Pristy Nature mit einem Genremix von Pop, Rock bis Metal mit einem Singer/Songwriter Twist eröffnet. Genauso bunt startet die Waldbühne mit einer Mischung von Shoegaze, Emo und Dreamopop vorgetragen von Scott Evil. Anschließend lädt Bolla die Waldfee mit kesselnden Trompeten dazu ein, das Tanzbein zu punkiger Skamusik zu schwingen. Punkig wird es währenddessen auch auf der Waldbühne wo Masche 3000 mit Drums, Gitarre, Bass und Gesang die graue Welt ein wenig bunter machen. Das Hauptprogramm wird anschließend von Kafvka eingeleitet. Zwischen Autotune-Rapgesang, kolossalen Gitarrenwänden, metalesken Drumloops, Punk, Pop, Schlager-Anleihen und technoidem Bassgeballer dürften sie mit jedem weiteren Song neu überraschen. Die Waldbühne betreten dann Es brennt. Die Indie-Rocker verstehen es, ihre Zuhörer emotional zu packen.

Anschließend weckt die Berliner Band Pabst auf der großen Bühne Erinnerungen an die Rock-Ikonen der 90er-Jahre und an den Anfang der 2000er. Sie trifft mit treibendem Rhythmus den Sweet Spot aus kantig und glatt, aus clean und dreckig. Die East German Beauties sorgen indessen auf der Waldbühne für basslastigen Ravesound und ballernde Beats. Wer es lieber rockig mag, kommt anschließend bei Milliarden auf der Hauptbühne wieder voll auf seine Kosten. Hier wird zeitgemäßer Rock mit starken deutschen Texten gespielt – beeinflusst durch Punk, Post Rock und Indie-Rock. Zurück auf der Waldbühne geht es am Freitag mit dem Trierer Duo LeFunk & Taugenichts und ihren energiegeladenen und tanzwütigen DJ-Sets. Dazu übernimmt auf der Hauptbühne Brass Riot das Kommando. Das Trio spielt melodiösen Ska-Pop, Fake-Jazz und zeitgenössischen Rave-Brass auf ihren Blasinstrumenten. Wer tanzen möchte, ist hier richtig. Zum Tagesabschluss spielt Tribea auf der Waldbühne elektronische Musik irgendwo zwischen Downtempo, Afrohouse und Melodic Techno.

Die Lott am Samstag: Von Simon und Jan bis „Disko Partizani“ mit Shantel

Den Festival-Samstag eröffnen Sourcrowd auf der Hangbühne mit teils jazzigen Klängen, die zwischen punkiger Direktheit und sphärischer Schönheit wabern. Ebenfalls auf der Hangbühne geht es anschließend mit Thibaut Sibella & The Graveyard Shift weiter. Sie überzeugen mit originellen Folk-Kompositionen voller Melodien und Emotionen. Die Hauptbühne wird am Samstag von Ami Warning aus München eröffnet. Wie kaum jemand sonst fängt sie mit ihren Songs in deutscher Sprache das Gefühlsleben in all seinen Facetten ein. Wieder auf der Hangbühne spielen die Liedermacher Simon und Jan das Beste aus 16 wilden Liedermacherjahren – ungeschminkt und unzensiert. Anschließend übernimmt die österreichische Sängerin, Multiinstrumentalistin, Performerin und Songwriterin Uche Yara die Regie.

Auf der Waldbühne geht es unterdessen weiter mit Mobilé. Die fünf Musiker und Musikerinnen mischen Elemente aus Jazz, Funk, Soul und Hip-Hop. Dabei entstehen Kompositionen mit einem einzigartigen Sound. Anschließend spielen Wenn einer lügt dann wir Rockmusik mit E-Gitarre, Bass, Schlagzeug. Zurück auf der Waldbühne erkunden Karmakind die Welt der elektro-organischen Livemusik und komponieren eine Fusion aus Gesang, Flöte, Gitarre und synthetischen Klängen.

i Shantel und sein Bucovina Club Soundsytem laden mit ihrem kosmopolitischen Sound zum Tanz in die "Disko Partizani" ein. Goran Potkonjak

Anschließend spielt das Shantel & Bucovina Club Soundsystem bekannt für seinen internationalen Megahit „Disko Partizani“ auf der großen Bühne seinen kosmopolitischen Sound. Weiter geht es mit Annie Taylor und ihrer dynamischen Mischung aus Grunge, Indie-Rock und psychedelischen Einflüssen.

Auf der Waldbühne spielen währenddessen Hyperfokus x Lilith M. rauen Techno. Komplett live mit Synthesizer, Sampler, Drummaschine und Gesang. Zurück auf der Hauptbühne entfesselt Maz Univerze eine Explosion alternativer E-Mo-Raps mit Verweisen auf Punk und Metal-Musik. Er mischt gekonnten Rap mit verzerrten Schreien und melodischen Haken. Zum Abschluss des Samstags spielt Zweite Sahne auf der Waldbühne einen Mix aus Deep House, Techno und Dark Disco bis hin zu treibendem Indie Dance.

Der Sonntag auf der Lott

Den Sonntag eröffnet Jack Basteck. Mit ihrem Fingerstyle erzeugt sie einen Sound, der virtuos, vielschichtig und bewegend ist. Anschließend übernimmt Milenko. Sie verbinden und schaffen Neues. Mit ihrer Energie reißen sie alles ab, um es gleich wieder aufzubauen. Tanzen und taumeln, das Publikum mittendrin.

Weiter geht es mit Henry & The Dead Girls. Sie spielen zeitlose Songs, die sich aus einer Mischung aus Blues‘n‘Roll, Swing und dem mehrstimmigen Dead-Girl-Chores zusammensetzen. Wie üblich gibt es zum Festivalabschluss das Lott-Special. Eine Reihe von lokalen Musikern, Musikerinnen und Bands, von jung bis alt werden genreübergreifend wieder alles geben, bevor bis zum nächsten Jahr alles vorbei ist.