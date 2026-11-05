Was hat Voyager 2 mit einer Doppelstunde Bildende Kunst in der Schule zu tun? Auf den ersten Blick nichts, aber es sind wunderbare Beispiel für die Themen Zeit und Zeitempfinden, schreibt unser Autor.
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Wie schnell die Zeit doch vergeht: Der 11.11 steht an! In nicht mal einer Woche ist es so weit und die fünfte Jahreszeit wird eröffnet. Mich lässt der Blick auf den Kalender jedoch verwundert, gar sprachlos zurück. Es sind gerade einmal sieben Wochen bis Weihnachten, acht Wochen bis zum Jahreswechsel.