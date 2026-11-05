Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Die Zeit flieht und flieht Daniel Rühle 05.11.2026, 07:30 Uhr

i „Tempus fugit“, die Zeit flieht. Mit jeder Sekunde wird das alte Jahr noch ein Stück älter. Kaum zu glauben, dass in nicht einmal zwei Monaten schon das Jahr 2027 anbricht. Julian Stratenschulte/dpa

Was hat Voyager 2 mit einer Doppelstunde Bildende Kunst in der Schule zu tun? Auf den ersten Blick nichts, aber es sind wunderbare Beispiel für die Themen Zeit und Zeitempfinden, schreibt unser Autor.

Wie schnell die Zeit doch vergeht: Der 11.11 steht an! In nicht mal einer Woche ist es so weit und die fünfte Jahreszeit wird eröffnet. Mich lässt der Blick auf den Kalender jedoch verwundert, gar sprachlos zurück. Es sind gerade einmal sieben Wochen bis Weihnachten, acht Wochen bis zum Jahreswechsel.







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