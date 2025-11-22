Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Die Zeit der Weihnachtsmärkte und Narren 22.11.2025, 07:30 Uhr

i Weihnachts- und Adventsmärkte wie hier in Oberwesel vor ein paar Jahren sind in dieser spannenden Zeit eines der Themen in einer Lokalredaktion. Werner Dupuis (Archiv). Werner Dupuis

Der November hat etwas Magisches, prallen hier doch Karneval, Theater, Chormusik und Adventsmärkte aufeinander, während die „Sommerthemen“ Schwimmbad und Co. ad acta gelegt werden.

Mitte/Ende November ist eine spannende Zeit für eine Lokalredaktion. Auf der einen Seite haben die Narren gerade den 11.11. erlebt und schwingen ihre Zepter, auf der nächsten regen Allerheiligen, Volkstrauertag und Totensonntag zum stillen Gedenken an und auf wieder einer anderen wird es früh dunkel und winterlich – und die ersten Advents- und Weihnachtsmärkte machen auf.







