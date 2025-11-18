Die Winterjacke ist ab jetzt der ständige Begleiter

Zeigte sich der Herbst am vergangenen Wochenende noch von seiner mildesten Seite, scheint der Winter nun langsam, aber sicher Einzug zu halten. Auch die Kleidung sollte nun entsprechend angepasst werden.
Lesezeit 1 Minute
Was war das für ein Wochenende. Am Samstag und Sonntag stiegen die Temperaturen teilweise auf bis zu 16 Grad. Da war die etwas wärmere Jacke, die ich seit einigen Wochen trage, überflüssig. Ich musste zweimal in den Kalender schauen, um auch wirklich sicherzustellen, dass Mitte November ist.