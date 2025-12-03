Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Die Wichtel erobern Häuser, Wälder und Herzen Philipp Lauer 03.12.2025, 07:30 Uhr

i Eine sogenannte Wichteltür mit eigenem Postkasten ist in einer Wohnung zu sehen. Der trendige Weihnachtszauber ist in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden. Mit kleinen Briefen und viel Schabernack sorgen die Wichtel bei Kindern für viel Freude in der Vorweihnachtszeit. Hendrik Schmidt. picture alliance/dpa

Die Wichtel erobern mit ihren Briefen und nächtlichen Streichen in dieser Adventszeit wieder die Herzen der Kinder, auch im Hunsrück und am Mittelrhein. Sie laden nun aber auch mancherorts zu einer Runde an der frischen Luft ein.

Pünktlich zum Beginn der Adventszeit ist in vielen Wohnungen am Mittelrhein und im Hunsrück ein neuer Briefkasten aufgetaucht – ein winzig kleiner, neben einer winzig kleinen Tür. Durch die gehen des Nachts neue Mitbewohner ein und aus, natürlich in der entsprechenden Größe: die Wichtel.







