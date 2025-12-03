Die Wichtel erobern Häuser, Wälder und Herzen

Die Wichtel erobern mit ihren Briefen und nächtlichen Streichen in dieser Adventszeit wieder die Herzen der Kinder, auch im Hunsrück und am Mittelrhein. Sie laden nun aber auch mancherorts zu einer Runde an der frischen Luft ein.
Lesezeit 1 Minute
Pünktlich zum Beginn der Adventszeit ist in vielen Wohnungen am Mittelrhein und im Hunsrück ein neuer Briefkasten aufgetaucht – ein winzig kleiner, neben einer winzig kleinen Tür. Durch die gehen des Nachts neue Mitbewohner ein und aus, natürlich in der entsprechenden Größe: die Wichtel.