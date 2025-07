Nänä, dräißisch Johr is dat awäi schun her, dat die erst Näidscha iewa die Biehn gang is. Dat war jo noch uffem Hahn 1995 un äich kann mich dunkel erinnere, dat mehr Jugendliche domols do doch ganz scheen mim Kopp geschierelt harre wähe dä „Bumm-Bumm-Mussig“, die so gar nit uusa war. Do ware jo mit so um die Dräizähdousend schunn ganz scheen viel Läit hiengang, awa for die, die mit Tekkno so gar nix am Hut harre, war dat nit so rischdisch präsent, därich sahn. Dat hot sich erst verännert, als die Näidscha dann uff die Pydna gezoh is un vor allem, als die erste Besucher do aach cämpe kunnte. Dat muss dann so Siewene- ore Achtenäinzisch gewäs sinn. Do war dat Festiwell dann aach nimme ze iewersiehn mit säine dann schunn doppelt un dräifach meh Besucha.

Wemma nit grad uff de Lott war, is ma dann mo gugge gefahr no Kastelloun, wat do so for „Bekloppte“ rumlaafe. Die ware als schunn ganz scheen schrill gemustert, die „Tekker“. Die harre domols schunn bunte Hoor, Netzhimda un Platooschuh ore bunde Häkelschlaachbuxe aan, am beste in Neonfarwe. Annere sinn rumgelaaf, als wullte se an Fassenaacht als Äisbär gehn, so viel Fell harre se um. Un Sunnebrille, am beste mit orangschene Gliesa, die musste aach uff de Naas hucke. Kurz gesaaht: For uus Hunsricker Pänz war dä Aanblick doch gewöhnungsbedürfdisch, um et vorsichtich ouszudricke.

Houtsedaachs is dat jo gar nix Besunneres meh. Ma honn uus all längst gewiehnt aan die schrille Tekker, die iewa dat ganze Wucheenn dorch Kastelloun tappe un inkaafe, Party mache ore sich ousruhe. Hout dääre se uus eender fähle, wenn se nit käme. Wie hot dä Vordemvenne vun Ei-Mouschen demletzt verziehlt: Als die Näidscha wähe Corona ousgefall war un dann nommo stattgefunn hot, honn sogar die, die susst gemeggert hon, gesaht: „Gut, dat der wiere lo säit!“ Un so is dat aach dies Johr änfach scheen un gut, dat die Näidscha wiere do is. Verlässlich, säit ball dräißisch Johr. Scheen!