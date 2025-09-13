Einmal bei der Fastnacht tanzen – aus diesem kleinen Wunsch ist eine Tanzgruppe entstanden, die nun schon seit 25 Jahren besteht. Zum Jubiläum blicken wir zurück auf die Erfolgsgeschichte von ASS aus Ellern.

„Mama, nächstes Jahr will ich auch mal bei der Fastnacht auf der Bühne stehen“, drängelte Stefanie Piroth im Jahr 2000 ihre Mutter Margit, einen Gardetanz einzustudieren. Steffi gewann ihre Freundinnen Anna Bachelier und Stephanie Lukas für ihren Wunschtraum – und die Tanzgruppe „ASS“ (für Anna, Steffi und Stephi) war geboren. Jetzt feiert ASS das 25-jährige Bestehen.

Ein Jahr nach der Gründung lockten die inspirierten Mädels vier weitere Tänzerinnen aus der Turngruppe des TuS Ellern an. Dort hatte ihnen Trainerin Doris Bauer-Bachelier die sportliche Grundlage gelegt. „In den kühnsten Träumen wäre niemand auf die Idee gekommen, dass wir uns zehn Jahre später Deutscher Meister im DTB-Dance nennen dürfen“, blickt Margit Piroth schmunzelnd zurück. Sie ist stolz und dankbar für die mit den jungen Damen durchlebte Zeit – keine Stunde sei ihr zu viel gewesen. Zusammen mit ihrer Tochter, der „Gründungs-Steffi“, seit 2009 gleichfalls Trainerin, wurden noch so ausgefallene Ideen in kreative Kompositionen verwandelt.

i Sie waren die ersten Tänzerinnen von ASS (von links): Stephanie Lukas, Anna Bachelier und Stefanie Piroth. Margit Piroth

Die Erfolge reihten sich fortan wie auf einer Perlenschnur: Nach der Gaumeisterschaft 2002 und der Verbandsmeisterschaft 2003 qualifizierten sich die Tänzerinnen regelmäßig für die Deutschen Meisterschaften und kletterten peu à peu vom 17. Rang nach oben. Der Jugend entwachsen, tanzten sie sich in der Kategorie „Erwachsene 18+“ endgültig an die nationale Spitze: Neben den Vizemeisterschaften 2009, 2011 und 2015 gelang es ASS, sich in den Jahren 2010, 2016 und 2018 mit dem Meistertitel zu schmücken und damit die größten Erfolge zu feiern.

Nach fünfjähriger Pause, bedingt durch Corona, und insgesamt sieben Schwangerschaften innerhalb der Truppe, kehrten die Damen auf die Bühne zurück. 2023 und 2024 tanzten sie nun in der Kategorie „30+“ und stellten sich erneut der nationalen Konkurrenz – in beiden Jahren belohnt mit dem Vizemeistertitel.

ASS begeistert auch in Brasilien

Ein besonderes Glanzlicht in der 25-jährigen Historie von ASS war die ausgedehnte Brasilienreise im Jahre 2012. Im Gefolge des Vereins der Brasilienfreunde unter der Leitung von Otto Mayer begeisterte das Ensemble mit mehreren Auftritten das Publikum im Bundesstaat Rio Grande do Sul.

25 Jahre erfolgreicher Werdegang führen unweigerlich zur Frage, was die beachtenswerte Bilanz der Gruppe eigentlich ausmacht? Margit Piroth und „ihre Mädels“ kommen unisono zu recht einfachen Antworten: Beständigkeit, ein gemeinsames Ziel, dicke Freundschaft – häufig schon seit dem Kindergarten – und die Leidenschaft fürs Tanzen. Dem Ehrgeiz und Wettkampfgefühl wird vieles andere untergeordnet. Deshalb verwundert es kaum, dass die unsichtbaren Bande zueinander nie abgerissen ist. Trotz Pausen durch Schule, Studium, Ausbildung sowie Ortswechsel, Familiengründung oder Mama-Sein führte der Weg häufig wieder zurück ins Ensemble.

i Die Tanzgruppe beim Training für das 25-jährige Bestehen: Mit dabei sind die neuen Trainerinnen Anna Müller-Bachelier und Natalie Hornberger (links), Trainerin Stefanie Morschhäuser (4. von links) und die scheidende Margit Piroth (im Vordergrund). Dieter Diether

ASS feiert das Jubiläum zum 25-jährigen Bestehen im Rahmen der 2. Hunsrück Dance Competition am 27. September in der Ellerner Soonwaldhalle. Nachmittags präsentieren Kinder- und Minis-Tanzgruppen ihr Können und abends sind Jugendliche und Erwachsene dran. Die Gastgeberinnen warten mit zwei Medleys ihrer Siegertänze von den Deutschen Meisterschaften auf, wobei zwei ehemalige ASS-Damen noch einmal mittanzen.

Nach 19 in Eigenregie kreierten Choreografien in den zurückliegenden 25 Jahren steht nun ein Umbruch bevor. Margit Piroth und Steffi Morschhäuser treten als ASS-Trainerinnen beim TuS Ellern – mit ein bisschen Wehmut – zurück.

Aber ASS wird weiter bestehen, es sind bereits zwei neue Trainerinnen installiert: Anna Müller-Bachelier und Natalie Hornberger sind seit Beginn feste Bestandteile des Ensembles. Sie stehen dafür, dass auch weiterhin der Bereich „Dance“ innerhalb des TuS Ellern einen hohen Stellenwert haben wird.