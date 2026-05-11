Rhein-Hunsrück – Die Kolumne
Die stillen Motoren unserer Gesellschaft
Symbolbild: In eine Jugendfeuerwehr dürfen Mädchen und Jungen ab 10 Jahren eintreten. Sie werden dort aktiv auf den Feuerwehrdie
Symbolbild: In eine Jugendfeuerwehr dürfen Mädchen und Jungen ab 10 Jahren eintreten. Sie werden dort aktiv auf den Feuerwehrdienst vorbereitet.
Jens Büttner. picture alliance/dpa

Ob Feuerwehr, Seniorenhilfe oder Vereinsleben: Viele Ehrenamtliche im Rhein-Hunsrück-Kreis investieren ihre Freizeit für andere. Oft agieren sie im Hintergrund und sind doch unverzichtbar für das gesellschaftliche Miteinander.

Lesezeit 1 Minute
Ob beim Rettungsdienst, bei Feuerwehr und Technischem Hilfswerk oder in der Unterstützung von Senioren – Im Rhein-Hunsrück-Kreis gibt unzählige Menschen, die sich mit Herzblut und Hingabe für andere einsetzen. In den vergangenen Wochen, in denen ich bereits am Mittelrhein und im Hunsrück unterwegs sein durfte, sind mir dabei nicht nur spannende Geschichten begegnet, sondern vor allem Menschen, ohne die hier vieles schlichtweg nicht funktionieren ...

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-ZeitungSoziales

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