Party beim Camping
Die Schmierlappen bringen Stimmung auf die Nature One
Tristan Wilhelm (links) und Alex Kremer (rechts) von den „Schmierlappen“ haben auf der Nature One ein eigenes Camp auf dem Campi
Tristan Wilhelm (links) und Alex Kremer (rechts) von den „Schmierlappen“ haben auf der Nature One ein eigenes Camp auf dem Campingplatz.
Lara Kempf

Wer auf dem Campingplatz der Nature One unterwegs ist, kommt am „Schmierlappen Camp“ kaum vorbei. Seit fast zehn Jahren reist die Gruppe zu dem Festival in den Hunsrück. Im Gespräch verrät sie, was die Veranstaltung für sie so besonders macht.

Lesezeit 3 Minuten
Das große bunte Banner des „Schmierlappen Camps“ sticht schon aus der Ferne ins Auge. Zwischen zahlreichen Zelten, selbst gebauten Bühnen und Tausenden Feiernden haben sich „Die Schmierlappen“ längst einen festen Platz im Camping Village der Nature One erarbeitet.
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