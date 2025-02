Von Neuerkirch nach Venedig Die „Rose Sisters“ sind Stars der Lagunenstadt 15.02.2025, 06:00 Uhr

i In den Kostümen, die Mona Rose näht, steckt viel Liebe zum Detail. Vom Hut über die Accessoires bis hin zu den Reifröcken, bei ihr ist alles selbstgemacht. Charlotte Krämer-Schick

Eleganz und Stille zeichnen den Karneval in Venedig aus. Das ist auch das, was Mona Rose aus Neuerkirch besonders fasziniert. Sie und ihre Schwestern sind heute fester Bestandteil der Kostümierten und werden von Fotografen aus aller Welt gebucht.

Narrhallamarsch und Polonaise sucht man in Venedig vergebens. Dort herrschen Stille und Eleganz vor, schwärmt Mona Rose. Und diese regelrecht mystische Atmosphäre, die einen zurückversetzt in längst vergangene Zeiten, das ist das, was die Neuerkircherin so sehr fasziniert am Karneval in Venedig.

