Ausstellung in Oberwesel Die Romantik des Rheins modern betrachtet Werner Dupuis 08.10.2025, 12:30 Uhr

i Die aktuelle Ausgabe der Ausstellungreihe "Rhein!Romantik? en passent" wird im Bistro auf der Schönburg hoch über Oberwesel den ganzen Oktober über gezeigt. Werner Dupuis

Die Zeit der Rheinromantiker ist längst vorbei. Oder etwa doch nicht? Zehn Künstler der Initiative „Rhein!Romantik?“ zeigen ihre Sicht auf den Fluss im Bistro der Schönburg in Oberwesel. Zum Rahmenprogramm gehören auch einige Lesungen.

Nach mehreren Stationen in der Region ist die aktuelle Ausgabe der Ausstellungsreihe „Rhein!Romantik? en passant“ auf der Schönburg in Oberwesel angekommen. Im feinen Ambiente des Bistros sind den ganzen Oktober über Arbeiten der zur Gruppe gehörenden Kunstschaffenden zu sehen.







