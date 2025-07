Es war ein heißer Tag, und die Kirche St. Severus war rappelvoll am 19. Juli 2015, erinnert sich Pastor Stefan Dumont. Und viel Musik hat es gegeben, auch, als das Wappen des Papstes Franziskus an der Marktseite der Basilika angebracht wurde. Dass Dumont schon damals als Gast dabei war in Boppard, hatte seinen Grund. Von 1998 bis 2001 war er bereits als Kaplan in der Perle am Rhein tätig. Seit zwei Jahren ist er nun leitender Pfarrer der Pfarrei Mittelrhein St. Josef – und darf mit den Boppardern das zehnjährige Jubiläum der Erhebung zur päpstlichen Basilika feiern. Und obendrein 800 Jahre St. Severus.

i Bis zu seinem Tod zeichnete das Wappen des Papstes Franziskus die Basilika von der Marktseite her aus. Dieses wird nun gegen das Wappen von Papst Leo getauscht. Erhalten bleibt aber das aus Stein gehauene Wappen über dem Westportal. Charlotte Krämer-Schick

Dass die Erhebung ausgerechnet zu Zeiten des Papstes Franziskus vollzogen wurde, passt zur gemeinsamen Geschichte – war Franziskus doch im Sommer 1985 am dortigen Goethe-Institut. „Das passt zwar zur ,Legendengeschichte’, aber der Grund für die Erhebung war die Verbindung sicher nicht“, sagt Dumont. Denn den Antrag dafür hatte der damalige Pastor bereits einige Jahre vorher gestellt. „Bis der Antrag vom Bischof über die Bischofskonferenz und den Nuntius bis nach Rom gelangte, dauerte eben seine Zeit“, sagt Dumont.

Zudem genüge eine wie auch immer geartete Verbindung zwischen Papst und Gotteshaus nicht. Die Zahl der Gottesdienste etwa spiele eine Rolle, die Anzahl der Priester, die Gestaltung der Liturgie müsse vorbildlich sein, und all diese Punkte müssten nachgewiesen werden. „Außerdem muss die Kirche eine pastorale oder historische Bedeutung haben“, erklärt der Pastor.

Letztere hat St. Severus ohne Zweifel. Denn diese geht bis in die frühchristliche Zeit zurück. Dort, wo bis 406 ein Römerkastell stand – das Kastell Baudobriga –, nutzten nach Abzug der römischen Truppen Christen die Ruine eines Badehauses, um ihren Kultbau zu errichten.

Zeugnis dieser mehr als 1500-jährigen Geschichte ist eine Taufanlage aus dem 5. Jahrhundert, die bei Grabungen in den 1960er-Jahren zum Vorschein kam. Besichtigen lässt sich diese Anlage normalerweise nur während einer Führung, bei der Jubiläumsfeier wird die Luke, die in den Keller führt, jedoch geöffnet sein, verspricht Dumont.

i Ein Zeichen der mehr als 1500-jährigen christlichen Geschichte Boppards ist die Taufanlage aus dem 5. Jahrhundert unter dem Boden der Basilika. Sie wird beim Jubiläum zugänglich sein, verspricht Pastor Stefan Dumont. Charlotte Krämer-Schick

Auch der Reliquienschrank der Bopparder Märtyrer wird beim Jubiläum zu sehen sein, ein skurril anmutender Schrank, der sich im Chor der Kirche befindet. Darin liegen 16 mit reich verzierten Brokatstoffen umhüllte Schädel, die aus dem Franziskanerinnenkloster St. Martin vor Boppard stammen.

„Dechant Berger hat ihn aufstellen lassen“, weiß Pastor Dumont. Jener Dechant (1806–1888), der als weltlicher Dichter unter dem Namen Gedeon von der Heide tätig war, und an den ein Denkmal in den Rheinanlagen erinnert. Das in Boppard als Dechant-Berger-Lied bekannte Stück „Geist der Erkenntnis“ wird bei der Feier zu hören sein.

i Skurril mutet der Reliquienschrank an, in dem sich mit Stoff verzierte Schädel Bopparder Märtyrer befinden. Charlotte Krämer-Schick

Doch die Märtyrer, die vielleicht gar keine waren und deren erfundene Namen sicher auch nicht historisch belegt sind, sind nicht die einzigen Reliquien in der Basilika. Ihnen gegenüber befindet sich ein Schrein mit einem Knochen des Kirchenpatrons, des Heiligen Severus von Ravenna. Wie er im Jahr 342 zum Bischof wurde, ist an der Nordwand der Basilika dargestellt.

Warum ausgerechnet er zum Heiligen der Bopparder Kirche wurde, bleibt eine Vermutung. Seine Gebeine wurden fast 500 Jahre nach seinem Tod im Jahr 344 per Schiff über Mainz nach Erfurt gebracht, der Tross machte wahrscheinlich in Boppard Halt. Das Patrozinium aber ging erst fast 400 Jahre später von Petrus und Johannes dem Täufer auf Severus über.

i An der Nordwand ist die Geschichte des Severus von Ravenna dargestellt. Charlotte Krämer-Schick

1225 wird er als Kirchenpatron erstmals urkundlich erwähnt, und so geht man davon aus, dass Langhaus und Türme seit 800 Jahren so stehen, wie sie heute die Perle am Rhein schmücken. Allein der gotische Chorraum wurde später angebaut. Das kleine Knochenstück aber, das sich in dem Schrank im Chor befindet, fand erst am 20. September 1957 den Weg nach Boppard. Einige Tage zuvor hatten sich rund 100 Bopparder Christen auf den Weg nach Ravenna gemacht, um die Reliquie in Empfang zu nehmen. Das letzte Stück der Reise, das von St. Goar aus per Schiff zurückgelegt wurde, begleitete eine 13-köpfige Abordnung der Bopparder Schützen.

i Weltweites Erkennungsmerkmal einer päpstlichen Basilika ist der Schirm, der natürlich auch in Boppard nicht fehlen darf, wie Pastor Stefan Dumont erklärt. In dem Schrein links neben dem Pastor befindet sich die Severus-Reliquie. Charlotte Krämer-Schick

„Wir haben hier also eine 1600 Jahre alte Tradition, es ist bereits die dritte Kirche, die an diesem Ort steht“, macht der Pastor deutlich. Diese Geschichte könne man ruhig auch ein wenig vermarkten, findet er. „Wir sollten aus St. Severus einen zentralen Ort machen“, sagt er, zu einem für die Stadt wichtigen und wertvollen Ort. Daher hat Dumont gemeinsam mit engagierten Boppardern den Verein „Freunde der Basilika“ gegründet. „Wir haben ihn bewusst nicht Förderverein genannt“, betont Dumont. Denn den Engagierten geht es um weit mehr als den puren Erhalt des historischen Gebäudes.

„Wir wollen die Kirche mit Leben, mit Musik und Kultur füllen“, sagt der Pastor. Geplant sei etwa auch ein ehrenamtlicher Besucherdienst, der einfach da und präsent ist. Einer, der den Besuchern nicht nur Auskunft gibt, sondern ihnen vielleicht auch mal einen Gedanken oder ein Wort Gottes mitgibt. „Denn der Ort lebt auch durch die Gesichter, die ihn prägen“, ist Dumont sicher. Wenn es so gelänge, eine Verbindung zum Himmel hinzukriegen, sei viel gewonnen, sagt er.

Buntes Programm zum Doppeljubiläum

Zehn Jahre päpstliche Basilika minor Boppard und 800 Jahre St. Severus, dieses Doppeljubiläum wollen die Bopparder am Samstag und Sonntag, 19. und 20. Juli, mit vielen Gästen feiern. Den festlichen Auftakt bildet die „Musik am Mittag“ am Samstag um 12.30 Uhr. Das Trompeten- und Paukenensemble des Stadtorchesters Andernach und der Bopparder Kirchenmusiker Niclas Michely spielen Werke von Charpentier, Purcell, Scheidt, Bach und Händel.

Das unter anderem durch das Vokalensemble der Basilika Boppard musikalisch gestaltete Festhochamt am Sonntag beginnt um 11 Uhr. Im Anschluss wird das neue Wappenschild des Papstes Leo XIV. gesegnet und über dem Marktportal installiert. Der neue Verein Freunde der Basilika wird sich auf dem Marktplatz vorstellen, ebenso Radio Horeb.

In der Basilika werden die Taufanlage und der Reliquienschrank der Bopparder Märtyrer geöffnet. Zudem findet eine „Orgelwunsch-Verlosung“ statt, über den Siegertitel musiziert Basilikakantor Michely um 14 Uhr.