Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Die milde Sommerphase ist endlich da Daniel Rühle 20.07.2026, 07:30 Uhr

i Die Temperaturen sind mittlerweile als „angenehm“ zu bezeichnen. Thomas Warnack/dpa/picture-alliance. picture alliance/dpa

Nature One und Lott bei 40 Grad? Das wäre für die Veranstaltungen und für die Rettungskräfte sicher nicht das Beste. Gut, dass es Stand jetzt nicht danach aussieht. Der Sommer hat eine milde Phase eingeläutet. So kann es bleiben, findet unser Autor.

Endlich! Das Thermometer zeigt wieder andere Werte an als noch vor Tagen und Wochen. 35 Grad, 40 Grad, dann wieder 35 Grad: Das war echt eine schweißtreibende Zeit, in der auch in den Nächten bei 28 Grad Tiefsttemperatur keine Entspannung in Sicht war.







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