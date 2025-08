Das könnte knapp werden mit der Lott, denn gerade einmal 3300 Menschen fanden den Weg nach Raversbeuren. Das dürfte also auch in diesem Jahr ein Minusgeschäft werden. Entscheidet sich der Verein trotzdem für die Fortführung des Festivals, wird er sich wohl Gedanken über die grundlegende Ausrichtung machen müssen. Denn die geringen Besucherzahlen allein auf ein generelles Festivalsterben und das schlechte Wetter zu schieben, ist wohl zu kurz gefasst.

In vielen Gesprächen mit Besuchern und jenen, die eben nicht mehr kommen, hat sich mein Empfinden bestätigt: Vielen Hunsrückern ist die Lott zu politisch geworden. Ja, sie war immer schon ein eher linkes Festival. Sie legte immer schon Wert auf ein „diverses“ Programm und engagierte sich im sozialen Bereich. Dennoch stand gerade in den 1990er-Jahren die Musik im Vordergrund, flankiert von einem explizit „unpolitischen“ Rahmenprogramm. So lässt es sich etwa auch in dem Heft, das zum 40. Jubiläum veröffentlicht wurde, nachlesen. Die Lott war immer auch und gerade ein Festival von Hunsrückern für Hunsrücker. Sie war ein „Heimatfestival“, wie es ein Besucher ausdrückte. Sie war immer ein „gemeinsamer Nenner“, wie es ein anderer sagte. Und sie war damit ein verbindendes Element. Eines, das auch Dialog zuließ und möglich machte.

Entscheidet sich die Lott-Gesellschaft nun dafür, der Antifa oder ihr nahestehenden Institutionen eine derart große Plattform zu bieten wie in diesem Jahr, und lässt sie Bands spielen, die von der Bühne brüllen, das Land brauche mehr Linksradikale, ist das vielen Menschen zu viel. Verständlich, wie ich finde. Diese klare Ausrichtung lässt meiner Meinung nach eben keinen Dialog mehr zu. Sie schließt Menschen eher aus, sie spaltet und führt dazu, dass das Festival in einer linken Blase „dahinwabert“. Das darf natürlich sein, wird aber zwangsläufig dazu führen, dass sich viele Hunsrücker nicht mehr mit der Lott identifizieren können – und wegbleiben.

Dabei ist doch gerade miteinander reden, sich auseinandersetzen, zusammenkommen und gemeinsam eine gute Zeit haben so wichtig, um die Gesellschaft nicht weiter zu spalten. Die Lott bot immer eine gute Möglichkeit, Stammtischparolen entgegenzutreten, so sie denn vorkamen. Dazu brauchte es keinen Workshop einer Organisation, die vom Verfassungsschutz über Jahre als linksextremistisch eingestuft war. Dazu brauchte es Begegnung und gesunden Menschenverstand – und eben diesen gemeinsamen Nenner.