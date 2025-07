Das Lott-Festival erwartet seine Besucher vom 1. bis 3. August mit einem gewohnt hochwertigen Musikprogramm und lädt in diesem Jahr ganz besonders zum Mitmachen ein. Silvia Wolff, Vorsitzende der Lottgesellschaft, berichtet im Gespräch mit unserer Zeitung, wie die Vorbereitungen laufen und was der Verein tut, um das Festival bei Raversbeuren gegen das um sich greifende Festivalsterben zukunftsfähig aufzustellen.

In einem Schreiben auf der Internetseite richten sich die Festivalmacher an die Lottbesucher. „Dass es die Lott 2025 überhaupt in der gewohnten Form geben wird, ist vor allem euch zu verdanken. Zum einen, weil ihr 2023 mit euren Spenden ein Weitermachen ermöglicht habt und zum anderen, weil ihr uns mit euren Reaktionen auf dem Festival jedes Jahr wieder zeigt, wofür wir die ganze Arbeit machen“, heißt es dort. Im vergangenen Jahr hatte sich die Lottgesellschaft in einem Festival-Dialog Rückmeldungen von den Besuchern eingeholt und einige Anregungen für dieses Jahr umgesetzt.

Zirkuszelt steht ganz im Zeichen des Mitmachens

Natürlich steht auf der Lott weiterhin die Musik im Mittelpunkt, aber daneben gibt es ein vielfältiges Angebot zum Mitmachen, etwa auf dem Vorplatz des Zirkuszelts. Im vergangenen Jahr fanden hier noch Konzerte unter anderem mit Götz Widmann statt, nun ist hier viel Platz für sportliche Aktivitäten, kreative Angebote und Diskussionsveranstaltungen, berichtet Silvia Wolff.

Schon in den vergangenen Jahren konnten Besucher sich mehr oder weniger aktiv auf dem Zeltplatz an Aerobic-Flashmobs beteiligen – nun ist Aerobic mit Bo ein fester Programmpunkt am Zirkuszelt: Freitag um 22 Uhr, Samstag um 15 Uhr. Am Samstag um 16 Uhr steht dann Bieryoga auf dem Programm. „Praktizierte Achtsamkeit im Bier und Jetzt!“, verspricht das Programm. Teilnehmer werden gebeten, außer einer Flasche Bier eine Yogamatte mitzubringen.

Weitere Angebote für das mentale Wohlbefinden sind das Intuitionstraining, ein Meditationsworkshop am Samstagmorgen um 10 Uhr und der synästhetische Erlebnisraum, bei dem Janek Kinzig am Freitag ab 19.30 Uhr „Klang, Farbe und Gefühl zu einer multisensorischen Installation verschmelzen“ lässt. Und dann gibt es noch die „Lott under der Eckfahne“, ein mobiles Feierangebot von „Müller und Nisse to go“, das das gesamte Wochenende über Spaß verspricht „mit Spirellischweiß auf der Stirn, Mukke auf dem Teppich und Momenten, die man sich in zwanzig Jahren noch erzählt“.

Angebote für politische Bildung und Austausch an jedem Festivaltag

Vor diesem sportlichen Programm geht es am Samstagmittag kreativ zu rund um das Zirkuszelt. Ab 12.30 Uhr können Besucher Batiken, ab 14.30 Uhr Filzen. Diese Aktivitäten reihen sich ein in Angebote, die die Lott noch familienfreundlicher machen sollen, ein Wunsch aus dem Festivaldialog. Dazu kann das Spielmobil des Bunds deutscher Pfadfinder genauso beitragen wie zwei Kinderyogastunden, eine am Samstag um 13.30 Uhr, eine am Sonntag um 10 Uhr.

In verschiedenen Formaten findet zudem an allen Festivaltagen deutlich mehr politische Bildung und Austausch statt: Eine Gesprächsrunde mit Geflüchteten am Freitag um 17.30 Uhr, eine Podiumsdiskussion zum Thema „Freie/selbstgestaltende Räume und Antifaschismus“ am Samstag um 13 Uhr, eine Filmvorführung am Samstag um 18 Uhr und der Workshop „Vom Prinzip Angst zum Prinzip Hoffnung – Utopiedenken gegen Rechtspopulismus“ am Sonntag um 11.30 Uhr. In einem Workshop gegen Rassismus am Samstag, 11.30 Uhr, können sich Teilnehmer Strategien gegen sogenannte Stammtischparolen aneignen, um „diskriminierenden Sprüchen und rechter Hetze Paroli zu bieten“.

Ein Beispiel dafür, wie sich Lott-Besucher einbringen, ist auch Fotograf Chris. Seit Jahren ist er auf der Lott mit seiner Analogkamera unterwegs und macht Fotos von den Lottbesuchern. Die entwickelt er und bringt sie im nächsten Jahr mit. Wer sich auf einem der Fotos entdeckt, darf es mitnehmen. Der Analog-Fotograf ist auch in diesem Jahr wieder auf dem Zeltplatz beim gelben Ortsschild „Dohr“ zu finden.

Am Sonntag um zehn Uhr findet dann der zweite Festivaldialog statt, bei dem Besucher ihre Eindrücke und Meinungen einbringen können.

Viel mehr Werbung, neuer Lott-Merch, keine Preiserhöhung

Die vergangenen Jahre waren hart für die Lottgesellschaft, aus verschiedenen Gründen besuchten in den Jahren nach der Coronapandemie deutlich weniger Menschen das Festival, der Verein brauchte seine Rücklagen auf. „Wir versuchen alles, um die Lott am Leben zu halten“, sagt Silvia Wolff. In den sozialen Netzwerken erscheinen regelmäßig Beiträge, in denen die Bands vorgestellt werden und häufig mit Bezug auf das besondere Lott-Feeling für das Festival geworben wird. Zudem wurden vermehrt Plakate aufgehängt und Flyer verteilt.

Die Rückmeldungen aus dem Festivaldialog habe man in der Lott-Nachlese vier Wochen nach der Lott 2024 besprochen und auf den regelmäßigen Treffen diskutiert. „Es ist gut für die Lott, dass wir so viel darüber diskutieren. Damit es weitergeht, müssen die Besucher aber auch kommen. Aber wir wuppen das schon“, sagt Silvia Wolff.

Während die Lottgesellschaft an manchen Stellen versucht, „back to the roots – zurück zu den Wurzeln“ zu kommen und Ausgaben, wo möglich, spart, sollen die Preise in diesem Jahr stabil bleiben. „Solange wir es können“, sagt Silvia Wolff. Auch das Angebot des Solitickets bleibt erhalten. Das soll Menschen mit wenig Geld einen Besuch auf der Lott ermöglichen, ohne sich rechtfertigen zu müssen.

Aufbau beginnt am Donnerstag – Vorverkauf läuft bis Dienstag

Unter anderem setzt man seit dem vergangenen Jahr auch auf einen Vorverkauf, bei dem sich Besucher einen günstigeren Eintrittspreis für das Wochenende sichern können. Der Vorverkauf läuft noch bis kommenden Dienstag. Mit den Verkaufszahlen bislang sei man in diesem Jahr zufrieden, setzt aber auch darauf, dass viele Menschen ihr Ticket an der Abendkasse lösen. Für die Fans der Lott haben die Veranstalter zudem ihr Angebot an Merchandising erweitert – sie können am Infostand künftig neben unter anderem T-Shirts und Aufklebern auch einen Lott-Thermobecher erstehen.

Am kommenden Donnerstag beginnen die Aufbauarbeiten, insgesamt beteiligen sich über die gesamte Woche bis zum Anreisetag am nächsten Donnerstag, 31. Juli, rund 100 Mitglieder und Helfer ehrenamtlich. Ein ausführlicher Bericht zum Musikprogramm auf der Lott folgt.

Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite des Lott-Festivals.