Seit 1977 pilgern Musikfreunde aus nah und fern zur Lott. Es ist lieb gewonnene Tradition vieler, das erste Augustwochenende auf dem Festivalgelände bei Raversbeuren zu verbringen, alte Bekannte zu treffen und neue Freundschaften zu schließen. Und es ist Tradition auf der Lott, dass freiwillige Helfer aller Generationen Tage und Wochen anpacken, um den Besuchern ein entspanntes und mit Musik prall gefülltes Programm zu bieten.

Hunderte Bands habe auch ich dort schon erlebt, denn die Lott gehört seit etwa 30 Jahren auch zu meinem festen Kulturprogramm – von ein paar wenigen Ausnahmen abgesehen. Dazu verbindet mich noch eine ganz persönliche Geschichte mit dem Festival: Nicht nur, dass ich einige der über viele Jahre Aktiven Lottler kenne, auch meinen heutigen Ehemann habe ich vor genau 20 Jahren nach einigen Jahren ohne Kontakt auf dem Festival wiedergetroffen. Und seit 20 Jahren verbringen wir unser Leben gemeinsam.

Einiges also ist gleich geblieben in den 40 Jahren, doch ebenso viel hat sich auch verändert. Die Auflagen sind strenger geworden, dank Security und Zäunen hat das Festival ein wenig seiner ursprünglichen Unschuld verloren. Die hat es in den vergangenen Jahren zunehmend aber auch programmatisch verloren, finde ich. War es den Ehrenamtlichen vor einigen Jahren noch besonders wichtig, Politik von der Lott fernzuhalten, fällt besonders in diesem Jahr ein Rahmenprogramm auf, das mit vielen politischen Themen aufwartet. Da geht es in Workshops etwa um rechte Stammtischparolen oder um „Utopiedenken gegen Rechtspopulismus“, in einer Podiumsdiskussion um antifaschistische Räume. So verständlich dieses politische Engagement in diesen Zeiten ist, so sehr mag es manchen aber auch abschrecken. Ja, die Welt, die sozialen Medien, der Alltag, all das ist politischer geworden. Umso wichtiger sind meiner Meinung nach Freiräume, in denen ebendiese keine Rolle spielt. Gerade die Lott bietet – dank fehlenden Handyempfangs – einen guten Rahmen, um all diese Themen einfach mal zu vergessen. Ich wünsche allen, denen das wichtig ist, dass ihnen das auch in diesem Jahr gelingt. Viel Spaß auf der Lott!