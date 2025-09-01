Der Sommer neigt sich dem Ende zu: In den Städten locken Rabatte, Stiefel und Pullover füllen die Schaufenster. Zeit für Spaziergänge im bunten Laub, Kaminabende und herbstliche Genüsse wie Kürbissuppe.

Berichtete mein Kollege an dieser Stelle vor einigen Tagen schon von Lebkuchen in Supermärkten und Einladungen auf den Weihnachtsmarkt, möchte ich nicht ganz so weit gehen. Doch auch ich habe in den vergangenen Tagen vermehrt feststellen müssen, dass der Sommer langsam aber sicher zu Ende geht.

Auf dem Weg zu verschiedenen Terminen in Simmern oder Emmelshausen bin ich oft durch die Innenstädte gelaufen, vorbei an diversen Geschäften. Beim Blick in die Schaufenster sind mir dabei immer wieder Rabattschilder ins Auge gefallen, die auf den aktuell auslaufenden Sommerschlussverkauf hinweisen.

Doch nicht nur die Rabattaktionen deuten an, dass der Herbst bald Einzug hält, auch die Ware in den Läden lässt erkennen, dass eine kältere Jahreszeit ansteht. Stiefel, Pullover und dicke Jacken prägen das Bild der Geschäfte. Bis jetzt zwar noch nicht flächendeckend, aber das kann sicher nicht mehr lange dauern.

Wie passend, dass heute der 1. September ist – und damit der meteorologische Herbstanfang. Bald färben sich die Blätter also bunt, und das Wetter wird dauerhaft kühler. Ich für meinen Teil freue mich auf die Dinge, die man im Herbst so macht: Spaziergänge im bunten Blättermeer, Abende vor dem Kamin und leckere Kürbissuppe.