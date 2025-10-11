Rat trifft Entscheidung Die Kita für St. Goar soll in Fellen stehen 11.10.2025, 16:00 Uhr

i Seit Jahren wartet St. Goar auf eine Kita. Könnte es nun so weit sein? Jens Büttner. picture alliance/dpa

Seit Jahren ist man in St. Goar auf der Suche nach einem geeigneten Standort für eine Kindertagesstätte. Nun hat der Stadtrat eine Entscheidung getroffen – nicht ohne mächtig Gegenwind. Sogar eine Klage könnte den ersehnten Neubau ausbremsen.

Die Stadt St. Goar will eine Kindertagesstätte auf einem Grundstück in Fellen bauen. Auf Antrag der FDP wird dieser Standort „endgültig“ und „ausschließlich“ festgelegt. Der bisherige Plan, die Kita im alten Weinbauamt nahe der Grundschule zu bauen, wird demnach nicht mehr weiter verfolgt.







