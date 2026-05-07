Tagesmütter im Rhein-Hunsrück „Die Kinder müssen wieder im Mittelpunkt stehen“ Annalena Bischoff 07.05.2026, 18:00 Uhr

i Vera Henecka (links) und Jessica Müller sind Tagesmütter im Rhein-Hunsrück-Kreis. Beide lieben Kinder und wünschen sich, dass die Kindertagespflege im Kreis sichtbarer wird. Dupuis Werner. Werner Dupuis

Spielen, fördern, begleiten: Vera Henecka und Jessica Müller bieten Kindern im Rhein-Hunsrück-Kreis eine familiäre Betreuung. Sie erzählen unserer Zeitung, warum Kindertagespflege eine echte Alternative zur Kita sein kann.

Noch liegen die bunten Lego-Duplo-Steine verstreut auf dem Boden. Zwei Kinder stapeln die Bausteine konzentriert übereinander, ein anderes schaut neugierig zum Tisch herüber. „Dann merken sie plötzlich: Oh, die Vera macht da was“, erzählt Vera Henecka und lacht.







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