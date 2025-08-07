Seit einigen Jahren fühlen sich Feldwespen in einem Nistkasten wohl, den ich eigentlich nur da hingehängt habe, wo er hängt, weil ich noch keinen passenden Platz gefunden hatte. Nun, da er jedes Jahr bewohnt ist, bleibt er, wo er ist. Er hängt zwar direkt neben einer Durchgangstür, aber das stört weder uns noch die Wespen. Denn Feldwespen sind sehr friedliche Gesellen.

Tatsächlich haben Feldwespen die Fähigkeit, die Gesichter ihrer Artgenossen zu erkennen und damit zwischen ihnen zu unterscheiden. So wissen sie also genau, welche Wespe zu ihrem Volk gehört, und welche nicht. Daher geht man davon aus, dass sie auch die Gesichter von Menschen wieder- und erkennen. Interagiert man also öfter mit ihnen – ich begrüße sie zum Beispiel fast jeden Morgen –, kennen sie einen und wissen, dass keine Gefahr droht. Ihre Reaktion hängt also davon ab, ob sie den Menschen, der sich ihrem Nest nähert, kennen oder nicht. Allerdings greifen sie ohnehin nur dann an, wenn sie sich wirklich bedroht fühlen und ihr Nest massiv gestört wird.

Bei meinen morgendlichen Besuchen habe ich in letzter Zeit immer wieder beobachtet, dass sich die Herren des Volks außen am Nistkasten versammeln, über- und aufeinander hocken und eine ganze Zeit lang regungslos verharren. „Was die da wohl treiben?“, fragte ich mich. Und stellte genau diese Frage dann – Sie ahnen es vielleicht schon – in meiner Lieblingsfacebookgruppe „Was’n das?“. „Die Jungs chillen gern vor der Tür“, antwortete da eine. „Dienstbesprechung“, „Teambuilding“ oder „Mittagspause“, vermuteten andere. „Die gründen einen Betriebsrat“, ist ein anderes Mitglied der Gruppe sicher. Doch Spaß beiseite: Tatsächlich versammeln sich die Feldwespen wohl ganz gern vor dem Nest, „um sich zu sonnen, zu ruhen, zu putzen, zu jagen oder zur sozialen Interaktionen“, erklärte einer.

Nun habe ich aber auch noch gelesen, dass sich die Drohnen gerade im Spätsommer vor dem Nest versammeln, um Jungköniginnen zu treffen und sich zu paaren, bevor das alte Nest stirbt. Das würde bedeuten, dass der Staat vor seinem Ende steht. Und das wiederum macht deutlich, dass der Herbst vor der Tür steht.