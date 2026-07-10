Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Die jahrzehntelange Angst vor der Nadel Daniel Rühle 10.07.2026, 07:30 Uhr

i Blutspenden sind wichtig und nötig - aber so mancher hat Angst vor der Nadel. Jens Kalaene. picture alliance/dpa

Blut spenden ist für manche Ehrensache und für manche Horror. Unser Autor erzählt seine persönliche Geschichte von Ohnmacht, Angst vor der Nadel bis zur Routine – vor dem Hintergrund der Aktion im Tierpark Rheinböllen.

Seit ich von dieser Aktion gehört habe, lässt sie mich nicht mehr los. Schlaflose Nächte, in denen ich schweißgebadet aufwache. Die Rede ist vom Blutspende-Lkw, der die Tage im Tierpark Rheinböllen stand. Für mich ein absolutes Horrorszenario, hatte ich Jahrzehnte panische Angst davor, mir Blut abnehmen zu lassen, geschweige denn zu spenden.







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