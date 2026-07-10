Blut spenden ist für manche Ehrensache und für manche Horror. Unser Autor erzählt seine persönliche Geschichte von Ohnmacht, Angst vor der Nadel bis zur Routine – vor dem Hintergrund der Aktion im Tierpark Rheinböllen.
Lesezeit 1 Minute
Seit ich von dieser Aktion gehört habe, lässt sie mich nicht mehr los. Schlaflose Nächte, in denen ich schweißgebadet aufwache. Die Rede ist vom Blutspende-Lkw, der die Tage im Tierpark Rheinböllen stand. Für mich ein absolutes Horrorszenario, hatte ich Jahrzehnte panische Angst davor, mir Blut abnehmen zu lassen, geschweige denn zu spenden.