Rhein-Hunsrück – Die Kolumne
Die jahrzehntelange Angst vor der Nadel
Blutspenden sind wichtig und nötig - aber so mancher hat Angst vor der Nadel.
Blutspenden sind wichtig und nötig - aber so mancher hat Angst vor der Nadel.
Jens Kalaene. picture alliance/dpa

Blut spenden ist für manche Ehrensache und für manche Horror. Unser Autor erzählt seine persönliche Geschichte von Ohnmacht, Angst vor der Nadel bis zur Routine – vor dem Hintergrund der Aktion im Tierpark Rheinböllen.

Lesezeit 1 Minute
Seit ich von dieser Aktion gehört habe, lässt sie mich nicht mehr los. Schlaflose Nächte, in denen ich schweißgebadet aufwache. Die Rede ist vom Blutspende-Lkw, der die Tage im Tierpark Rheinböllen stand. Für mich ein absolutes Horrorszenario, hatte ich Jahrzehnte panische Angst davor, mir Blut abnehmen zu lassen, geschweige denn zu spenden.
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