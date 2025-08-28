Mit der Hunsrückquerbahn haben sich nun auch die Satiriker der NDR-Sendung Extra 3 befasst. In der Kategorie „Der reale Irrsinn“ widmen sie sich dem Thema. Man hätte es ahnen können – dabei ist der Zug doch noch gar nicht abgefahren.

Im Mai kommentierte ich an dieser Stelle, dass die Hunsrückquerbahn für den Personenverkehr ertüchtigt werden muss, alles andere wäre Irrsinn – und ein Fall für die Satiriker der NDR-Sendung Extra 3. Nun hat es das Thema leider doch in die Rubrik „Der reale Irrsinn“ geschafft – das entsprechende Video macht gerade die Runde im Hunsrück.

Darin beleuchten die Filmemacher die bekannte Situation: Die Bahn ist gerichtlich verpflichtet, die Strecke in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, und kommt dem mit hohem Aufwand und Millionenkosten nach – um sogleich darauf zu verweisen, dass auf der Strecke nur geringe Geschwindigkeiten zulässig sind. So weit, so irrsinnig.

Mir kommt bei dem Beitrag der Blick auf einen Ausweg aus dem Irrsinn zu kurz: Auf der Strecke sind theoretisch durchaus hohe Geschwindigkeiten möglich, für attraktiven Personen- und Güterverkehr. Fest steht: Das Land und die Bahn bekommen durchaus ihr Fett weg. Wer weiß, wofür es gut ist.