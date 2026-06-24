Als Brotkönigin kennt Tatjana Krechel die Vielfalt deutscher Backkultur. Doch gibt es auch Brotspezialitäten aus dem Hunsrück, die es ihr besonders angetan haben?
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Ob Brot, Brötchen oder Kuchen – als Brotkönigin und vierte Generation in einer Bäckerei kennt sich Tatjana Krechel aus Emmelshausen mit jeglicher Art von Gebäck bestens aus. Obwohl ihr Amt ihr Einblicke in die Backtraditionen verschiedener Regionen Deutschlands ermöglicht, sind es doch zwei Hunsrücker Originale aus dem eigenen Betrieb, die die junge Frau besonders empfehlen kann.