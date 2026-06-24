Empfehlung der Brotkönigin
Die Hunsrücker Brotwelt hat einiges zu bieten
Das dunkel gebackene Jubiläumsbrot ist ein Verkaufsschlager in der Bäckerei Krechel in Emmelshausen.
Das dunkel gebackene Jubiläumsbrot ist ein Verkaufsschlager in der Bäckerei Krechel in Emmelshausen.
Dagmar Sennhenn

Als Brotkönigin kennt Tatjana Krechel die Vielfalt deutscher Backkultur. Doch gibt es auch Brotspezialitäten aus dem Hunsrück, die es ihr besonders angetan haben?

Lesezeit 1 Minute
Ob Brot, Brötchen oder Kuchen – als Brotkönigin und vierte Generation in einer Bäckerei kennt sich Tatjana Krechel aus Emmelshausen mit jeglicher Art von Gebäck bestens aus. Obwohl ihr Amt ihr Einblicke in die Backtraditionen verschiedener Regionen Deutschlands ermöglicht, sind es doch zwei Hunsrücker Originale aus dem eigenen Betrieb, die die junge Frau besonders empfehlen kann.

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