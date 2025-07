Für alle, die in die faszinierende Welt der Oldtimer eintauchen möchten, Gefallen an ihrem unverwechselbaren Design finden und Benzingespräche lieben, ist die Hunsrück Classic ein fester Termin im Kalender. Zum 18. Mal fand diese „besondere Ausfahrt“, wie sie von ihren Organisatoren bezeichnet wird, am vergangenen Wochenende statt. 92 Fahrzeuge, die alle vor 1976 gebaut wurden, gingen am Vormittag am Simmersee an den Start, um die rund 100 Kilometer lange Runde durch die Region zu fahren. Das Ziel war am Nachmittag in Neuerkirch. Anstelle eines Startgeldes wurde um eine Spende für den Verein „Flüsterpost Mainz“ zur Unterstützung von Kindern krebskranker Eltern gebeten.

Am Simmersee wurden die Oldtimer vom Initiator der Hunsrück Classic Erwin Lohr (links) auf die rund 100 Kilometer lange Reise geschickt.

Allen als Oldtimer bezeichneten Fahrzeugen ist gemein, dass sie ihre Zeit überlebt haben, sich meist in einem vorzüglichen technischen und Pflegezustand befinden und noch so funktionieren wie an ihrer ersten Zulassung. Alle wichtigen Teile müssen dem Originalzustand entsprechen, Änderungen und Umbauten zeittypisch sein. In der Regel sind es Sammlerstücke.

Auch die Zweiradfahrer legten am Zielort in Neurkirch bei ihrer Fahrradtour eine Pause ein, um die Oldtimer genau unter die Lupe zu nehmen.

Es gab kaum eine der klassischen Automarken, die nicht in dem bunten Starterfeld gemeldet war. Zu den ältesten Vehikeln gehörten ein Ford A und Ford T Baujahr 1930, ein mondäner Audi 920 von 1939, ein chromglänzende Oldtimer der Edelmarken Jaguar, Porsche, Mercedes, Volvo oder MG. Aber auch der zur deutschen Nachkriegsgeschichte und dem Wirtschaftswunder gehörende VW Käfer, der repräsentative Opel Kapitän, die handliche BMW Isetta oder die bulligen und PS-strotzenden US-Modelle Corvette Stingray und Ford Mustang konnten von den Fans hautnah begutachtet werden.

Die Oldies wurden vom Autoexperten Lothar Keller auf die Strecke geschickt. Er ist der Nachfolger von Bernd Wilhelm, der viele Jahre die Veranstaltung mit Anekdoten, Witz und Sachverstand moderiert hat und im Dezember 2024 plötzlich verstorben ist.

Mit großer technischer Kompetenz und Oldtimer-Leidenschaft stellte Moderator Lothar Keller am Start dem Publikum alle Fahrzeuge vor.

Die Reise führte von Simmern aus über Laubach, Gödenroth, Beltheim, Dommershausen und Macken ins Moseltal. Über Burgen und Treis ging die Route weiter moselaufwärts bis nach Klotten. Nach vielen Serpentinen auf den Eifelhöhen angekommen, wurde in Kail im „Café zur Tanke” zur Hälfte der Strecke ein stilechter Boxenstopp eingelegt. Zurück zur Mosel ging es durch das enge Flaumbachtal, vorbei am Kloster Engelport zurück auf den Hunsrück. Über Strimmig, Sosberg, Mastershausen und Buch ging es schließlich durch das Külzbachtal zum Ziel in Neuerkirch. Erwin Lohr und seine Frau Gisela sorgten wieder mit einem bewährten Helferteam für den reibungslosen Ablauf der Fahrt,. Diese sorgt bei der Passage durch die Ortschaften immer für erhebliches Aufsehen.

Bei der Durchfahrt durch die vielen Ortschaften sorgten die chromblitzenden Oldtimer, wie auf diesem Foto in Gödenroth, überall für Aufmerksamkeit.

Im Kulturhistorischen Museum wurden die Fahrer und ihre Co-Piloten mit Kaffee, Kuchen, Spezialitäten vom Grill verwöhnt. Anstelle des Startgeldes wurde um eine Spende für den Mainzer Verein Flüsterpost gebeten. Er kümmert sich um Kinder krebskranker Eltern, die in der Regel nicht ins Blickfeld rücken, obwohl ihre Begleitung in dieser auch für sie schwierigen Lebenslage enorm wichtig ist.