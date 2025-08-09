Nanu, was haben die Simmerner Heimat Europa Festspiele mit Kakao zu tun? Das können Sie erfahren. Und es ist vielleicht ganz anders, als Sie denken.

Der Neue zu sein und sich erst einmal orientieren zu müssen, ist immer etwas Besonderes. Als ich 2020 in der Redaktion Neuwied anfing, dauert es ein bis zwei Jahre, bis ich mich aus- und Land und Leute kannte. Nach nur wenigen Wochen an Mittelrhein und Hunsrück bin ich noch weit entfernt davon, mich auszukennen – aber ich lerne immer wieder dazu.

Erst einmal googeln

Etwa zu den Heimat Europa Feststpielen in Simmern. Wenn die erfahrenen Kollegen in der Redaktion über die Festspiele oder über Edgar Reitz als Schirmherrn sprechen, muss ich erst einmal googeln, um was und wen es überhaupt geht. Man mag mir Unbildung vorwerfen, aber ich hatte in den vergangenen Jahren von diesem Riesenspektakel von meiner Heimat in der Eifel aus so gut wie nichts mitbekommen.

Daher möchte ich als jemand mit dem frischen Blick von außen mein Lob und meine Anerkennung aussprechen, was dort in Simmern geleistet und gestemmt wird, um solch ein umfangreiches Programm über Wochen aufzuziehen! Es beweist einmal mehr, wie wichtig ehrenamtliches Engagement ist – und dass es auch im ländlichen Bereich ein kulturelles Angebot gibt, das es zu würdigen lohnt. Und nicht nur in den Metropolen mit ihren teils dekadenten Spielhäusern.

Kakao mit Cookie-Geschmack

Kurzum: Die Heimat Europa Festspiele sind für mich Neuland (frei nach Angela Merkel). Aber ich finde es richtig und wichtig, sich Neuem zu öffnen. So etwa auch meiner neuen Kakaosorte mit Cookie-Geschmack, die ich beim Schreiben dieser Zeilen genüsslich trinke.