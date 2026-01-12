Umwelt- und Klimaschutz, der Umgang mit sensiblen Naturräumen in der Region und die aktuelle Bundespolitik: Bei ihrem Neujahrsempfang hatten die Grünen Rhein-Hunsrück viel zu besprechen. Begleitet wurde der Empfang von einer Protestveranstaltung.
Lesezeit 2 Minuten
Mit klaren Positionen und deutlichen Abgrenzungen ist der Kreisverband Rhein-Hunsrück von Bündnis 90/Die Grünen in Boppard ins politische Jahr gestartet. Beim Neujahrsempfang in der Stadthalle Boppard ging es um mehr als um formale Grußworte. Umwelt- und Klimaschutz, der Umgang mit sensiblen Naturräumen in der Region sowie die aktuelle Bundespolitik prägten die Veranstaltung.