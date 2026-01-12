Neujahrsempfang mit Ministerin Die Grünen in Boppard: Klare Kante beim Naturschutz Marc Schenten 12.01.2026, 15:00 Uhr

i Julian Joswig, Bundestagsabgeordneter der Grünen, verfolgte die Rede von Umweltministerin Katrin Eder. Marc Schenten

Umwelt- und Klimaschutz, der Umgang mit sensiblen Naturräumen in der Region und die aktuelle Bundespolitik: Bei ihrem Neujahrsempfang hatten die Grünen Rhein-Hunsrück viel zu besprechen. Begleitet wurde der Empfang von einer Protestveranstaltung.

Mit klaren Positionen und deutlichen Abgrenzungen ist der Kreisverband Rhein-Hunsrück von Bündnis 90/Die Grünen in Boppard ins politische Jahr gestartet. Beim Neujahrsempfang in der Stadthalle Boppard ging es um mehr als um formale Grußworte. Umwelt- und Klimaschutz, der Umgang mit sensiblen Naturräumen in der Region sowie die aktuelle Bundespolitik prägten die Veranstaltung.







