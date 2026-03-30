Rhein-Hunsrück – Die Kolumne
Die Großmeister sind am Zug
Auf Zypern kämpfen acht der besten Schachspieler der Welt um das Recht, den amtierenden Schachweltmeister herausfordern zu dürfe
Auf Zypern kämpfen acht der besten Schachspieler der Welt um das Recht, den amtierenden Schachweltmeister herausfordern zu dürfen.
Marcus Brandt. picture alliance/dpa

Seine eigene Schachkarriere hat unser Autor schon lange auf Eis gelegt, aber die Faszination für das Spiel ist ihm geblieben. Jetzt wird sie noch weiter angefacht – durch ein Turnier auf Zypern.

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Das Wörtchen „aufregend“ kommt einem beim Gedanken an eine Partie Schach vielleicht nicht direkt in den Sinn. Dabei ist es in diesen Tagen durchaus treffend. Seit Sonntag läuft auf Zypern das sogenannte Kandidatenturnier, bei dem acht der besten Schachspieler der Welt um das Recht kämpfen, den amtierenden Schachweltmeister Dommaraju Gukesh herausfordern zu dürfen.

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