FKK feiert in Emmelshausen Die große Kostümnacht kehrt zurück ins Zentrum am Park Mirko Bernd 10.01.2026, 12:00 Uhr

i Ein volles Haus im "neuen" Zentrum am Park, das dürfte am Samstag, 17. Januar, in Emmelshausen garantiert sein, wenn die Session fast schon traditionell mit der großen Kostümnacht des FKK Emmelshausen eröffnet wird. Michael Stoffel

2025 hatten die Frechen Karnevals-Kinner Emmelshausen den Umbauarbeiten im Zentrum am Park mit einer „Frechen Betonfete“ getrotzt. Nun kehren sie mit ihrer Kostümnacht zurück ins ZaP. Am 17. Januar wird gefeiert – und im Sommer noch einmal ganz groß.

Die Kostümnacht der Frechen Karnevals-Kinner (FKK) ist zurück im runderneuerten Zentrum am Park (ZaP) in Emmelshausen: Nach einem Umzug wegen der Baumaßnahmen am Vorderhunsrücker „Kulturtempel“ dürfte das neue ZaP am Samstag, 17. Januar, so ziemlich aus den Nähten platzen, wenn die Pforten für den Start in die Session geöffnet werden.







Artikel teilen

Artikel teilen