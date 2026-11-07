Lokaljournalisten sind es gewohnt, über Menschen in der Fläche zu schreiben und mit ihnen zu sprechen. Große Medien wie die FAZ eher nicht. Das merkt man einem sehr harten Beitrag an, an den unser Autor nun in einer Konferenz erinnert wurde.
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In einer Redaktionskonferenz wird ganz schön viel gesprochen. Zum Beispiel über Gaststätten, in denen als Einrichtungsstil Eiche rustikal oder Eiche massiv vorherrscht. So nun geschehen beim Brainstorming über unsere bevorstehende Weihnachtsfeier der Redaktion, wo wir von Lokalen mit asiatischer Küche bishin zu gutbürgerlich alles dabei hatten.