Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Die „Gnadenflutwelle“ an der Mosel Daniel Rühle 07.11.2026, 07:30 Uhr

i Cochem, die Stadt der Reichsburg. Hier ließ ein FAZ-Autor vor 13 Jahren kein gutes Haar am Moseltourismus. Thomas Frey/dpa. picture alliance/dpa

Lokaljournalisten sind es gewohnt, über Menschen in der Fläche zu schreiben und mit ihnen zu sprechen. Große Medien wie die FAZ eher nicht. Das merkt man einem sehr harten Beitrag an, an den unser Autor nun in einer Konferenz erinnert wurde.

In einer Redaktionskonferenz wird ganz schön viel gesprochen. Zum Beispiel über Gaststätten, in denen als Einrichtungsstil Eiche rustikal oder Eiche massiv vorherrscht. So nun geschehen beim Brainstorming über unsere bevorstehende Weihnachtsfeier der Redaktion, wo wir von Lokalen mit asiatischer Küche bishin zu gutbürgerlich alles dabei hatten.







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