Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Die geschenkte Stunde sinnvoll nutzen Hilko Röttgers 23.10.2026, 07:30 Uhr

i Viele Menschen werden die Stunde, die uns die Zeitumstellung schenkt, vermutlich verschlafen. (Symbofoto) Elisa Schu. picture alliance/dpa

Wenn am Wochenende die Uhren von der Sommer- auf die Winterzeit umgestellt werden, bekommen wir alle eine Stunde geschenkt. Was kann man mit dieser Zeit nicht alles anfangen?! Unser Kolumnist hat da ein paar Ideen.

Roy Black wusste es schon 1969: „Es kommt auf die Stunde an“, singt er in seinem wohl erfolgreichsten Schlager. „Dein schönstes Geschenk“ lautet der Titel. So ein schönes Geschenk bekommen wir am kommenden Wochenende, der Umstellung von Sommer- auf Winterzeit sei Dank!







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