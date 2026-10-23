Rhein-Hunsrück – Die Kolumne
Die geschenkte Stunde sinnvoll nutzen
Viele Menschen werden die Stunde, die uns die Zeitumstellung schenkt, vermutlich verschlafen. (Symbofoto)
Viele Menschen werden die Stunde, die uns die Zeitumstellung schenkt, vermutlich verschlafen. (Symbofoto)
Elisa Schu. picture alliance/dpa

Wenn am Wochenende die Uhren von der Sommer- auf die Winterzeit umgestellt werden, bekommen wir alle eine Stunde geschenkt. Was kann man mit dieser Zeit nicht alles anfangen?! Unser Kolumnist hat da ein paar Ideen.

Lesezeit 1 Minute
Roy Black wusste es schon 1969: „Es kommt auf die Stunde an“, singt er in seinem wohl erfolgreichsten Schlager. „Dein schönstes Geschenk“ lautet der Titel. So ein schönes Geschenk bekommen wir am kommenden Wochenende, der Umstellung von Sommer- auf Winterzeit sei Dank!
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-ZeitungFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Hunsrück-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren