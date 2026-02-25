Rhein-Hunsrück – Die Kolumne
„Die geplante Reinigung startet“
Saugroboter gehören für viele in den eigenen vier Wänden mittlerweile fest dazu. Er nimmt einem Arbeit im Haushalt ab. Und sie k
Saugroboter gehören für viele in den eigenen vier Wänden mittlerweile fest dazu. Er nimmt einem Arbeit im Haushalt ab. Und sie können sogar sprechen!
Robert Kneschke/stock.adobe.com. Robert Kneschke - stock.adobe.com

Huch, was war denn das? Wer spricht da? Wenn auf einmal eine unbekannte Stimme in einer digitalen Konferenz auftaucht, stiftet das Verwirrung. Doch die Erklärung war einleuchtend. Über eine technische Errungenschaft, die reden kann.

Lesezeit 1 Minute
Unbestimmbare Worte werden vom fein adjustierten Mikrofon an einem Ende der Leitung aufgenommen und in die Welt übertragen. Wobei die Welt eine kleine ist, geht die Übertragung nur an etwa ein Dutzend Endgeräte in Büros und Privathaushalten. Diese sind besetzt mit Kollegen.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-Zeitung

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Hunsrück-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren