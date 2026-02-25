Rhein-Hunsrück – Die Kolumne „Die geplante Reinigung startet“ Daniel Rühle 25.02.2026, 07:30 Uhr

i Saugroboter gehören für viele in den eigenen vier Wänden mittlerweile fest dazu. Er nimmt einem Arbeit im Haushalt ab. Und sie können sogar sprechen! Robert Kneschke/stock.adobe.com. Robert Kneschke - stock.adobe.com

Huch, was war denn das? Wer spricht da? Wenn auf einmal eine unbekannte Stimme in einer digitalen Konferenz auftaucht, stiftet das Verwirrung. Doch die Erklärung war einleuchtend. Über eine technische Errungenschaft, die reden kann.

Unbestimmbare Worte werden vom fein adjustierten Mikrofon an einem Ende der Leitung aufgenommen und in die Welt übertragen. Wobei die Welt eine kleine ist, geht die Übertragung nur an etwa ein Dutzend Endgeräte in Büros und Privathaushalten. Diese sind besetzt mit Kollegen.







