Pferde wiehern, der Schmied schlägt mit dem Hammer auf den Amboss: Wenn man inmitten einer Burg oder Ruine einer solchen steht, kann man den Hauch der Geschichte beinahe spüren. Doch was macht die Faszination für Burgen aus?

Wehrbauten, verwinkelte Gewölbe, hohe Türme: Burgen lösen für viele doch immer wieder eine Faszination aus, sind sie für uns doch ein Schaufenster in längst vergangene Tage. Tage von Königen, Rittern und einfachen Leuten. Sei es die oberhalb von St. Goar thronende Burg Rheinfels, die derzeit fit für die Buga gemacht wird, oder andere alte Gemäuer. Besonders der Mittelrhein ist reich an Burgen, aber auch im Hunsrück gibt es Beispiele, wie etwa die Burg Kastellaun.

In den vergangenen Jahren hat meinem subjektiven Empfinden nach eine Wiederbelebung stattgefunden: Burgen wurden wieder „in“, sie stießen aus vielerlei Gründen stärker in die neue Tourismuskultur hinein – etwa eine Flucht aus der modernen digitalen Welt in alte mystische Gefilde? Persönlich gemerkt habe ich das auf Burg Eltz, wo ich 13 Jahre lang arbeitete. Ich bin gespannt darauf, wie die „neue“ Burg Rheinfels ein Höhepunkt der Buga werden wird.