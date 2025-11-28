Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Die Flöte der Vergangenheit Hilko Röttgers 28.11.2025, 07:30 Uhr

i So ähnlich muss es ausgesehen haben, als sich unser Autor auf sein erstes Weihnachtskonzert vorbereitet hat. Karl-Josef Hildenbrand. picture alliance / dpa

Unser Autor entdeckt unverhofft eine kleine Gemeinsamkeit mit einer großen Künstlerin. Das wirft Fragen auf. Hat er schon im Kindesalter eine große Chance vertan?

Es gibt Ereignisse im Leben, an die man nach einer Weile einfach nicht mehr zurückdenkt. Das bedeutet aber nicht unbedingt, dass diese Episoden völlig in Vergessenheit geraten. Manchmal reicht ein kleiner Funke, um die Synapsen im Gehirn derart zum Feuern zu bringen, dass einem ganze Lebensabschnitte wieder klar vor Augen stehen.







Artikel teilen

Artikel teilen