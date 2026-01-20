Es war eine rauschende Rückkehr ins Zentrum am Park. Die Kostümnacht der Frechen Karnevals-Kinner war ausverkauft – und bot den Zuschauern einen herrlich-närrischen Abend mit viel Tanz und Musik. Und einen Vorgeschmack auf ein Open Air am 6. Juni.
Was war das für eine Rückkehr ins Zentrum am Park (ZaP). Die Frechen Karnevals-Kinner (FKK) Emmelshausen haben zur Eröffnung der Session mit ihrer Kostümnacht einmal mehr Maßstäbe gesetzt im ausverkauften und frisch renovierten ZaP. Mehrere Hundert Zuschauer und etliche Musik- und Tanzgruppen aus nah und fern enterten die Bühne und machten Lust auf die närrischen Wochen im Vorderhunsrück.