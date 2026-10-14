Auf einmal war die Chance da: Die Eisenbahn-Enthusiasten aus Simmern haben eine mehr als 60 Jahre alte Diesellok vor Schneidbrenner und Hochofen gerettet. Diese bereichert jetzt den Fuhrpark des Museums. Dabei war das bislang gar nicht der Plan.
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Eigentlich hatte der Hunsrückbahn-Verein gar nicht vor, sich jetzt eine Lokomotive anzuschaffen. „Wir waren nicht darauf aus, ne Lok zu besorgen“, sagt Sigi Bongard. Aber Anfang des Jahres erreichte die Eisenbahn-Enthusiasten die Nachricht über eine kleine Diesellok, die drohte, dem Schneidbrenner zum Opfer zu fallen und im Hochofen zu landen.