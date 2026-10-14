Schwertransport im Hunsrück
Die erste Lok fürs Eisenbahnmuseum Simmern ist da 
Sigi Bongard wischt schon mal den ersten Staub in der Fahrerkabine der ehemaligen Werkslok. Es gibt noch einiges zu tun, um sie
Sigi Bongard wischt schon mal den ersten Staub in der Fahrerkabine der ehemaligen Werkslok. Es gibt noch einiges zu tun, um sie fürs künftige Museum ansehnlich zu machen.
Thomas Torkler

Auf einmal war die Chance da: Die Eisenbahn-Enthusiasten aus Simmern haben eine mehr als 60 Jahre alte Diesellok vor Schneidbrenner und Hochofen gerettet. Diese bereichert jetzt den Fuhrpark des Museums. Dabei war das bislang gar nicht der Plan.

Lesezeit 2 Minuten
Eigentlich hatte der Hunsrückbahn-Verein gar nicht vor, sich jetzt eine Lokomotive anzuschaffen. „Wir waren nicht darauf aus, ne Lok zu besorgen“, sagt Sigi Bongard. Aber Anfang des Jahres erreichte die Eisenbahn-Enthusiasten die Nachricht über eine kleine Diesellok, die drohte, dem Schneidbrenner zum Opfer zu fallen und im Hochofen zu landen.
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