Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Die Erde nimmt den Fuß vom Gas Hilko Röttgers 17.03.2026, 07:30 Uhr

i Die Erde dreht sich jetzt langsamer als in Millionen Jahren zuvor. Das haben Forscher herausgefunden. Hendrik Schmidt. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Einmal in 24 Stunden dreht sich die Erde um sich selbst. In exakt 24 Stunden? Nein! Die Länge eines Tages variiert. Derzeit werden die Tage länger, weil die Erde sich langsamer dreht – auch wegen des Klimawandels.

Kennen Sie auch diese Tage, an denen man gar nicht weiß, wo einem der Kopf steht? Tage, an denen es einem vorkommt, als würde sich die Erde schneller drehen als sonst. Was die Geschwindigkeit der Erdrotation angeht, haben Wissenschaftler nun festgestellt, dass dieser Eindruck trügt.







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