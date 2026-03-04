ME/CFS betrifft Hunderttausende Menschen in ganz Deutschland – einer von ihnen ist der elfjährige Milo Stümper aus Kappel. Im Interview erklärt Kinderärztin Amrei Hofmann, wie sich die Erkrankung äußert und warum sie oft lange unentdeckt bleibt.
Lesezeit 4 Minuten
Ständige Müdigkeit, körperliche Schwäche und schon die kleinsten Anstrengungen können zu viel sein: Wie der elfjährige Milo Stümper aus Kappel leiden in Deutschland Hunderttausende Menschen unter diesen Symptomen. Sie haben die Krankheit ME/CFS. Warum die Diagnose so schwer ist und welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt, erklärt Kinderärztin Amrei Hofmann von der Kinderarztpraxis Emmelshausen.