Kinderärztin im Interview „Die Diagnose von ME/CFS ist schwierig“ Lara Kempf 04.03.2026, 17:00 Uhr

i Kinder mit der Diagnose ME/CFS sind oft erschöpft. Im schlimmsten Fall können sie nicht einmal mehr das Bett verlassen. Annette Riedl. picture alliance/dpa

ME/CFS betrifft Hunderttausende Menschen in ganz Deutschland – einer von ihnen ist der elfjährige Milo Stümper aus Kappel. Im Interview erklärt Kinderärztin Amrei Hofmann, wie sich die Erkrankung äußert und warum sie oft lange unentdeckt bleibt.

Ständige Müdigkeit, körperliche Schwäche und schon die kleinsten Anstrengungen können zu viel sein: Wie der elfjährige Milo Stümper aus Kappel leiden in Deutschland Hunderttausende Menschen unter diesen Symptomen. Sie haben die Krankheit ME/CFS. Warum die Diagnose so schwer ist und welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt, erklärt Kinderärztin Amrei Hofmann von der Kinderarztpraxis Emmelshausen.







