Kinderärztin im Interview
„Die Diagnose von ME/CFS ist schwierig“
Kinder mit der Diagnose ME/CFS sind oft erschöpft. Im schlimmsten Fall können sie nicht einmal mehr das Bett verlassen.
Kinder mit der Diagnose ME/CFS sind oft erschöpft. Im schlimmsten Fall können sie nicht einmal mehr das Bett verlassen.
Annette Riedl. picture alliance/dpa

ME/CFS betrifft Hunderttausende Menschen in ganz Deutschland – einer von ihnen ist der elfjährige Milo Stümper aus Kappel. Im Interview erklärt Kinderärztin Amrei Hofmann, wie sich die Erkrankung äußert und warum sie oft lange unentdeckt bleibt.

Lesezeit 4 Minuten
Ständige Müdigkeit, körperliche Schwäche und schon die kleinsten Anstrengungen können zu viel sein: Wie der elfjährige Milo Stümper aus Kappel leiden in Deutschland Hunderttausende Menschen unter diesen Symptomen. Sie haben die Krankheit ME/CFS. Warum die Diagnose so schwer ist und welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt, erklärt Kinderärztin Amrei Hofmann von der Kinderarztpraxis Emmelshausen.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-ZeitungGesundheit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Hunsrück-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren