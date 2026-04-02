Fund von Weltkriegsbombe
Die Bombe in Völkenroth wurde erfolgreich entschärft
Symbolbild: Am 2. April 2026 wurde in einem Neubaugebiet in Völkenroth (VG Kastellaun) eine Weltkriegsbombe gefunden.
Symbolbild: Am 2. April 2026 wurde in einem Neubaugebiet in Völkenroth (VG Kastellaun) eine Weltkriegsbombe gefunden.
Uwe Zucchi. dpa

Entwarnung: Die in Völkenroth gefundene Weltkriegsbombe wurde erfolgreich entschärft. Die Verwaltung der Verbandsgemeinde Kastellaun gibt unserer Zeitung weitere Details zu den getroffenen Maßnahmen.

Lesezeit 1 Minute
Die am Donnerstagmorgen, 2. April, überraschend gefundene Weltkriegsbombe konnte in Völkenroth erfolgreich entschärft werden. Das teilte die Verwaltung der Verbandsgemeinde Kastellaun unserer Zeitung am Nachmittag mit. Die Entschärfung dauerte insgesamt nur zehn Minuten, der Ablauf sei reibungslos erfolgt.

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