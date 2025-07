„The Show Must Go On“ in voller Lautstärke dröhnte über den Vorplatz der Firma Boge Rubber & Plastics in Simmern. Und passender konnte die musikalische Untermalung am Freitag wohl kaum sein. Denn die Show muss nicht nur weitergehen, sie wird weitergehen. 95,1 Prozent der in der IG Metall organisierten Mitarbeiter votierten bei einer Urwahl für den am Wochenende zuvor ausgehandelten Transformationsvertrag. Ein Teil des Ergebnisses: keine Schließung des Standorts, keine betriebsbedingten Kündigungen bis Ende 2027 und ein Investment in Höhe von mindestens 7 Millionen Euro.

„Ihr habt euch für den Kampf entschieden.“

Jörg Köhlinger, Leiter des IG Metall Bezirks Mitte

„Zukunft haben wir, darum sind wir heute hier“, skandierten denn auch einige Mitarbeiter, als sie nach der Urwahl aus dem Gebäude zur Mitgliederversammlung vor dem Werkstor kamen – angeführt von Uwe Zabel von der IG Metall Bezirk Mitte. Dort konnte Ingo Petzold, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Bad Kreuznach, neben dem Leiter des IG Metall Bezirks Mitte, Jörg Köhlinger, auch Betriebsratskollegen und Vertrauensleute von Continental Rheinböllen und Musashi Europe von der Nahe begrüßen. Sie alle waren dazu aufgerufen, das „Ergebnis zu genießen“, wie Petzold sagte. Aber auch, um einen solidarischen Gruß in Form der „Flamme der Solidarität“ an die Musashi-Kollegen weiterzureichen. Denn auch in diesem Unternehmen stehen Veränderungen an, zwei Werke (Hann. Münden und Leinefelde) sollen geschlossen werden, berichtete der Betriebsrat.

i Nach der Urwahl kamen die Boge-Mitarbeiter zur Mitgliederversammlung der IG Metall vor dem Werkstor zusammen. Werner Dupuis

Als Ermutigung und tolles Beispiel sollten sie den Erfolg in Simmern sehen, sagte Jörg Köhlinger an die Kollegen von der Nahe gerichtet. Das Ergebnis sei der Kampfbereitschaft zu verdanken, die die Mitarbeiter in Simmern gezeigt haben. „Ihr habt euch für den Kampf entschieden und habt überlegt, welche Handlungsmöglichkeiten ihr habt“, richtete er das Wort an die Boge-Mitarbeiter. Durch die Androhung eines Streiks, eines „Arbeitskampfs“, hätten die Simmerner die Verhandlungen in Gang gesetzt. „Und dieser Ausfall hätte Produktionsunterbrechungen in anderen Automobilunternehmen zur Folge gehabt“, machte Köhlinger deutlich. Uwe Zabel sprach von einem Schaden in Höhe von 10 bis 30 Millionen Euro pro einem Tag Boge-Streik bei Unternehmen wie Daimler, VW oder Audi, und von 250.000 Beschäftigten, die davon betroffen gewesen wären. Das alles zeige, dass man etwas erreichen kann, wenn man zusammensteht, zusammen kämpft – und Druck macht, sind die beiden IG Metaller einig.

„Das ist ein wahres Husarenstück.“

Jörg Köhlinger

Dass eine Produktion von China nach Deutschland zurückverlagert wird, das sei eine absolute Besonderheit, betonte Köhlinger. „Das ist ein wahres Husarenstück“, sagte er. Dass der Mutterkonzern von Boge Rubber & Plastics, das chinesische Unternehmen Zhuzhou Times New Material Technology (TMT), die Fertigung von Eisenbahnersatzteilen – insbesondere für ICE – von China nach Simmern verlagern will, habe zum einen logistische Hintergründe. „Steht hier ein Zug still und braucht ein Ersatzteil, dauert es schon mindestens zwölf Stunden Flug“, sagte Zabel. Dieser Weg sei weit und obendrein teuer. Das ginge so schneller, zudem stünden Mitarbeiter bereit, die das Teil auch gleich einbauen könnten. Zum anderen denke das Unternehmen strategisch und hoffe darauf, auch weitere (europäische) Märkte erschließen zu können. Auch Kosten, Aufwand und unvorhersehbare Entwicklungen bei der Zollabwicklung entfielen durch die Verlagerung.

i Jörg Köhlinger, Leiter des IG Metall Bezirks Mitte, sprach von einem Husarenstück, das den Simmernern mit der Verlagerung der Produktion von China in den Hunsrück gelungen ist. Werner Dupuis

Das Unternehmen will mindestens 7 Millionen Euro in den Standort Simmern investieren, weitere Investitionen könnten noch dazukommen, etwa durch Maschinenumstellungen. Hinzu kämen 1 Million Euro für die notwendige Qualifizierung/Weiterbildung der Mitarbeiter, berichtete Ingo Petzold. Gummiformteile, Kunststoffteile und Gummimetallteile etwa für Zugfahrwerke sollten künftig in Simmern produziert werden und der Standort damit ein zweites Standbein bekommen, sagte Kay Wohlfahrt, Betriebsratsvorsitzender der Boge Simmern. Es solle ein „Bahnersatzteilkompetenzzentrum“ entstehen, erklärte Zabel.

„Das alles gilt aber nur für Mitglieder der IG Metall.“

Uwe Zabel, IG Metall Bezirk Mitte

Der ausgehandelte Tarifvertrag – oder Transformationsvertrag – garantiere, dass bis zum 31. Dezember 2027 keine betriebsbedingten Kündigungen erfolgen, zudem dürften keine Verlagerungen stattfinden. Die Mindestpersonalbemessung liege bei 250, zudem sollen fünf Azubistellen erhalten bleiben. „Das alles gilt aber nur für Mitglieder der IG Metall“, machte Zabel deutlich. Das aber betrifft die nahezu komplette Simmerner Boge-Mannschaft, denn laut Angaben der Gewerkschaft seien 98,3 Prozent der Belegschaft organisiert. Als Besonderheit des Vertrags nannte Zabel zudem den Passus, dass die Arbeitgeber bis Ende 2027 nicht aus diesem Vertrag austreten dürften.

i Ein kühlendes Eis hat bei Boge in Simmern schon Tradition, wenn die Mitglieder der IG Metall zusammenkommen. Werner Dupuis

Das alles ginge jedoch nicht ohne die Beteiligung der Mitarbeiter. „Diese können und sollen sich einbringen“, sagte Zabel und nannte etwa geplante regelmäßige Treffen mit Vertretern der Geschäftsführung, des Betriebsrats, der IG Metall und dem CEO aus China. „Dieser Tarifvertrag ist ein Friedensvertrag“, sagte Zabel. Auch eine enge Vernetzung mit Forschung – etwa mit Universitäten – und der Politik werde angestrebt, sagte Petzold. Es habe bereits Gespräche mit der Landesregierung gegeben, etwa mit Transformationsministerin Dörte Schall, ebenso mit der Transformationsagentur. „Derzeit werden Förderungen eruiert“, sagte Petzold, vor allem für die weitere Qualifikation der Mitarbeiter. Zudem habe es wohl ein Schreiben des Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer an die chinesische Mutter gegeben, wusste Kay Wohlfahrt zu berichten. „Es wird an allen Rädern gedreht, sonst funktioniert es nicht“, sagte der Betriebsratsvorsitzende.

Ein solcher Erfolg sei allerdings kein Selbstläufer, mahnten die Kollegen von Musashi. „Seid wachsam und ruht euch nicht darauf aus“, sagte ein Vertreter des Betriebsrats. Die Automobilindustrie in Europa sei am Boden, bei Musashi seien fast 600 Kollegen von einer Kündigung betroffen. Voller Stolz nehme er die „Flamme der Solidarität“ stellvertretend für alle Musashi-Kollegen mit an die Nahe. Eine Flamme der IG Metall, die auch weiterhin brennen soll für Zusammenhalt und den Kampf für Industriearbeitsplätze, so der Wunsch aller.

Viele Köpfe saßen am Verhandlungstisch

Neben den Vertretern der IG Metall, Ingo Petzold (Erster Bevollmächtigter IG Metall Bad Kreuznach), Jörg Köhlinger (Leiter des IG Metall Bezirks Mitte) und Uwe Zabel (IG Metall Bezirk Mitte), der als Verhandlungsführer tätig war, saßen auch Boge-Mitarbeiter am Verhandlungstisch. Neben dem Betriebsratsvorsitzenden Kay Wohlfahrt waren sein Stellvertreter Marco Friedrich sowie die Kollegen Viktor Renk, Christoph Ahlert, Andreas Wagner, Dale Adams, Adrian Martin (Jugend- und Auszubildendenvertretung), Murat Gür und Martin Eggers Teil der Verhandlungskommission.