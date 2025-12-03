Besonderes Ehejubiläum Die Adams aus Sargenroth feiern Diamantene Hochzeit Werner Dupuis 03.12.2025, 09:00 Uhr

i An diesem Mittwoch vor 60 Jahren gaben sich Marlene und Matthias Adams das Ja-Wort und schworen sich ewige Treue. Dupuis Werner. Werner Dupuis

Bei der Arbeit lernten sie sich einst kennen. Heute sind Marlene und Matthias Adams aus Sargenroth seit 60 Jahren verheiratet und feiern an diesem Mittwoch ihre Diamantene Hochzeit.

Ihre Diamantene Hochzeit feiern Marlene und Matthias Adams aus Sargenroth. An diesem Mittwoch vor 60 Jahren schlossen sie vor dem Standesamt in Gemünden den ewigen Bund fürs Leben.Die Jubilarin ist aus Sargenroth. Nach einer Lehre als Notariatsgehilfin lernte sie bei ihrer weiteren Tätigkeit im Simmerner Katasteramt ihren zukünftigen Ehemann kennen.







