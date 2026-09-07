Rhein-Hunsrück – Die Kolumne
Die Abhängigkeit von der Natur
Ein Bild aus dem Archiv: Rhein in Flammen in Oberwesel 2024.
Ein Bild aus dem Archiv: Rhein in Flammen in Oberwesel 2024.
Philipp Lauer (Archiv). Philipp Lauer

Wie viel oder wie wenig Wasser der Rhein führt, hat das Leben am Mittelrhein seit Jahrtausenden im Griff. Auch im 21. Jahrhundert. Trotz all unseres Fortschritts sind wir nach wie vor von der Natur abhängig, gibt unser Autor zu bedenken.

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Der Pegel Kaub fällt leicht – aber von einem extrem niedrigen Niveau. Seit Monaten beschäftigt uns das Niedrigwasser des Rheins. Die Schifffahrt, die Wirtschaft, die Veranstaltungsplaner. Denn: Viel hängt von der Tiefe des Flusses zwischen Mainz und Koblenz ab.
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