Karneval im Hunsrück Dickenschied feiert bunten Rosenmontagsumzug 16.02.2026

i Diese Clown-Dame trotzt dem grauen Wetter mit ihrem Strahlen, ihrem bunten Kostüm und eine Extra-Portion Konfetti. Annalena Bischoff

Klein, aber voller Herz: Der Karnevalsumzug Dickenschied zeigte auch dieses Jahr, wie lebendig Dorftradition sein kann. Glitzerkostüme, Musik und kreative Wagen machten den Zug erneut zu einem farbenfrohen Höhepunkt der Session.

Wer aus Dickenschied kommt, kennt keinen Rosenmontag ohne den traditionellen Karnevalsumzug – klein, aber fein. Trotz Regen versammelten sich rund 85 Narren voller Vorfreude in der Paul-Schneider-Straße und brachten mit ihrer guten Laune Farbe ins graue Wetter.







