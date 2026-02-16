Klein, aber voller Herz: Der Karnevalsumzug Dickenschied zeigte auch dieses Jahr, wie lebendig Dorftradition sein kann. Glitzerkostüme, Musik und kreative Wagen machten den Zug erneut zu einem farbenfrohen Höhepunkt der Session.
Wer aus Dickenschied kommt, kennt keinen Rosenmontag ohne den traditionellen Karnevalsumzug – klein, aber fein. Trotz Regen versammelten sich rund 85 Narren voller Vorfreude in der Paul-Schneider-Straße und brachten mit ihrer guten Laune Farbe ins graue Wetter.