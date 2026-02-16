Karneval im Hunsrück
Dickenschied feiert bunten Rosenmontagsumzug
Diese Clown-Dame trotzt dem grauen Wetter mit ihrem Strahlen, ihrem bunten Kostüm und eine Extra-Portion Konfetti.
Diese Clown-Dame trotzt dem grauen Wetter mit ihrem Strahlen, ihrem bunten Kostüm und eine Extra-Portion Konfetti.
Annalena Bischoff

Klein, aber voller Herz: Der Karnevalsumzug Dickenschied zeigte auch dieses Jahr, wie lebendig Dorftradition sein kann. Glitzerkostüme, Musik und kreative Wagen machten den Zug erneut zu einem farbenfrohen Höhepunkt der Session.

Lesezeit 1 Minute
Wer aus Dickenschied kommt, kennt keinen Rosenmontag ohne den traditionellen Karnevalsumzug – klein, aber fein. Trotz Regen versammelten sich rund 85 Narren voller Vorfreude in der Paul-Schneider-Straße und brachten mit ihrer guten Laune Farbe ins graue Wetter.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-ZeitungKarneval

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Hunsrück-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren