Erhalt der Klinik in Boppard Diakonie verschärft Kritik am Kreis wegen Heilig Geist 27.01.2025, 08:00 Uhr

i Die Stiftung Kreuznacher Diakonie betreibt in Simmern die Diakonie Kliniken Hunsrück (ehemals Hunsrück-Klinik). Werner Dupuis

Zuerst der Widerspruch gegen den Betrauungsakt zum Heilig Geist Krankenhaus in Boppard, nun erneut öffentliche Kritik: Die Stiftung Kreuznacher Diakonie kritisiert den Rhein-Hunsrück-Kreis scharf, „gleichwertige finanzielle Unterstützung“ bliebe aus.

Nach dem Widerspruch gegen die Betrauung für das Heilig Geist Krankenhaus in Boppard verschärft die Stiftung Kreuznacher Diakonie nun in einem Schreiben an den Rhein-Hunsrück-Kreis und einer Pressemitteilung den Ton in der Angelegenheit deutlich. „Die Stiftung Kreuznacher Diakonie (SKD) bedauert die Entscheidung der Kreisverwaltung des Rhein-Hunsrück-Kreises, das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein mit sofortiger Wirkung mit der Sicherstellung der ...

