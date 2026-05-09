Die Einrichtung am Simmerbach soll zu einem leistungsfähigen Gemeinschaftszentrum ausgebaut werden. Welche Pläne die Stiftung Kreuznacher Diakonie hat und wie die Stadt Simmern davon profitieren könnte.
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Die Stiftung Kreuznacher Diakonie möchte gern das Dr. Theodor-Fricke-Heim in Simmern umfangreich neugestalten. Bereits im November vergangenen Jahres hatte man sich dazu bekannt, den Standort in Simmern langfristig zu erhalten und ihn zu einem modernen Gemeinschaftszentrum weiterzuentwickeln.