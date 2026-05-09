Finanzierung noch unklar Diakonie hat in Simmern große Pläne mit dem Fricke-Heim Thomas Torkler 09.05.2026, 18:00 Uhr

i Das Dr. Theodor-Fricke-Heim am Simmerbach möchte die Stiftung Kreuznacher Diakonie zu einem leistungsfähigen Gemeinschaftszentrum ausbauen. Die Pläne liegen vor, eine Finanzierung ist jedoch zum jetzigen Zeitpunkt noch völlig offen. Thomas Torkler

Die Einrichtung am Simmerbach soll zu einem leistungsfähigen Gemeinschaftszentrum ausgebaut werden. Welche Pläne die Stiftung Kreuznacher Diakonie hat und wie die Stadt Simmern davon profitieren könnte.

Die Stiftung Kreuznacher Diakonie möchte gern das Dr. Theodor-Fricke-Heim in Simmern umfangreich neugestalten. Bereits im November vergangenen Jahres hatte man sich dazu bekannt, den Standort in Simmern langfristig zu erhalten und ihn zu einem modernen Gemeinschaftszentrum weiterzuentwickeln.







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