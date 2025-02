Kreisrechtsausschuss berät Diakonie blitzt mit Widerspruch zu Hilfe für Boppard ab 26.02.2025, 15:39 Uhr

i Die Diakonie Kliniken Hunsrück in Simmern. Werner Dupuis

Die Stiftung Kreuznacher Diakonie hat dem Defizitausgleich des Rhein-Hunsrück-Kreises für den GKM-Standort Heilig Geist in Boppard widersprochen und fordert Gleichbehandlung. Der Kreisrechtsausschuss hat dazu beraten.

Der Kreisrechtsausschuss wird den Widerspruch der Stiftung Kreuznacher Diakonie (SKD) gegen den Betrauungsakt des Rhein-Hunsrück-Kreises für das Heilig-Geist-Krankenhaus in Boppard zurückweisen. So lautet der Tenor der Beratung, die am Mittwochmorgen, 26.

