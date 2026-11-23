Toni Hammes gewinnt Gold Deutschlands bester Maurer kommt aus Gondershausen Lara Kempf 23.11.2026, 12:00 Uhr

i Toni Hammes aus Gondershausen hat bei der diesjährigen Deutschen Meisterschaft im Handwerk im Gewerk Maurer den ersten Platz belegt. Claudius Pflug

Vom Hunsrück an die Spitze Deutschlands: Der 21-jährige Toni Hammes aus Gondershausen hat bei der Deutschen Meisterschaft im Handwerk den ersten Platz im Gewerk Maurer geholt. Wie er seinen Triumph erlebt hat und was er für die Zukunft plant.

Für Toni Hammes aus Gonderhausen ist es ein Erfolg, auf den er stolz sein kann: Bei der 75. Deutschen Meisterschaft im Handwerk setzte sich der 21-Jährige gegen seine Konkurrenten durch und holte sich die Goldmedaille. Damit ist er der beste Maurer Deutschlands.







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