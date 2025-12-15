Julian Joswig erhält Auskunft
Deutsche Bahn plant auch künftig ohne IC in Boppard
Die Fernverkehrsanbindung am Bahnhof in Boppard ist in den vergangenen Jahren gekürzt worden. Nun ist der letzte IC-Halt am Bopparder Hauptbahnhof entfallen.
Werner Dupuis

Mit dem neuen Fahrplan verliert Boppard und damit der Rhein-Hunsrück-Kreis Anschluss an den Fernverkehr der Deutschen Bahn. Soll das zur Buga 2029 so bleiben? Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Julian Joswig hat eine Antwort vom Verkehrsministerium.

Lesezeit 2 Minuten
Zum Fahrplanwechsel am Montag, 15. Dezember, ist der letzte IC-Halt im Rhein-Hunsrück-Kreis am Hauptbahnhof Boppard entfallen. Wegen geringer Auslastung plant die Bahn auch nicht, in naher Zukunft wieder Fernverkehrshaltestellen im Oberen Mittelrheintal einzurichten.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-ZeitungVerkehr