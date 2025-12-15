Deutsche Bahn plant auch künftig ohne IC in Boppard

Mit dem neuen Fahrplan verliert Boppard und damit der Rhein-Hunsrück-Kreis Anschluss an den Fernverkehr der Deutschen Bahn. Soll das zur Buga 2029 so bleiben? Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Julian Joswig hat eine Antwort vom Verkehrsministerium.
Lesezeit 2 Minuten
Zum Fahrplanwechsel am Montag, 15. Dezember, ist der letzte IC-Halt im Rhein-Hunsrück-Kreis am Hauptbahnhof Boppard entfallen. Wegen geringer Auslastung plant die Bahn auch nicht, in naher Zukunft wieder Fernverkehrshaltestellen im Oberen Mittelrheintal einzurichten.